'Я взял свою руку и пошел в машину': получивший тяжелое ранение волонтер из Харькова рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Я остановился по дороге поесть, когда прилетел КАБ. Все люди рядом погибли. Меня спасли военные медики, они случайно из леса уехали. Так и сказали: "Мы заблудились"", – рассказывает Владимир.

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В тот день он лишился руки. Своей историей мужчина поделился во время курса физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, который ему обеспечил Фонд Рината Ахметова.

Владимир – из Луганска. В 2014 году знакомый вовремя предупредил, что к нему "придут". Семья переехала в Харьков, но мужчина четко отдавал себе отчет, что востоком Украины Россия не ограничится.

"В 2022 году я был уверен, что пойду воевать, но меня не взяли. Сидеть без дела не мог – война была в 10 км от Харькова. Надо было помогать людям. Так я стал волонтером", – рассказывает Владимир Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Два с половиной года он каждую неделю отправлялся в рейс. В тот день Владимир вез помощь в направлении Купянска. Остановился поесть и увидел, что летит КАБ.

"Я улетел метров на пять, ударился головой. Когда пришел в себя, почувствовал что рука есть, но ее нет. Нашедшие меня медики набросили турникет, написали на лбу время. Спросили, дойду ли до машины. Я встал, взял свою руку, ушел. Меня довезли сначала в Купянске, оттуда в Харьков", – вспоминает Владимир.

С тех пор у Владимира началась другая жизнь. О том, как он одолевает фантомные боли и вернулся ли в волонтерскую деятельность – смотрите по ссылке.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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