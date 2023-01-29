'Я увидела свой горящий дом – и отключилась': жительница Ирпеня поделилась историей с Музеем 'Голоса Мирных'

Елизавета вышла из погреба и увидела, как пылает ее хата! Из-за стресса женщина потеряла сознание, а потом ничего не помнила, даже свое имя! Врачам удалось вернуть пациентку к жизни. То, что осталось от ее дома, женщина увидела только летом. Сейчас он живет в модульном городке Ирпеня. Свою историю Елизавета доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Однажды в мой дом прилетел то ли снаряд, то ли ракета, я не знаю... Попало в крышу. Мы сидели в погребе, слышали, как встряхнуло. Я вышла, как взглянула: дом горит! И отключился", – рассказывает женщина.

Ее подхватили волонтеры и отвезли в больницу. Десять дней женщина не могла вспомнить, как ее зовут, где она живет. А потом неожиданно сказала: "Ирпень"... Медсестра позвала врача. Елизавету начали расспрашивать – и она все вспомнила. Два месяца пришлось провести в медучреждении.

"У меня словно высохли мозги, когда я ничего не помнила. Со мной говорят - а я хлопаю глазами... С того света меня вытащили. Я осталась без ничего и нигде", - говорит женщина.

Когда она вернулась домой, увидела развалины. Семь месяцев прожила на сеновале неподалеку. А потом о ней узнали и поселили в модульном городке. От дома, который Елизавета с мужем всю жизнь строили и обустраивали для себя и детей, осталась одна стена, кирпичи и пепел... Смотрите и слушайте ее историю по ссылке bit.ly/406N3I0.

История Елизаветы вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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