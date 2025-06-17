'Я его из автомата добил': журналисты получили аудиоперехват и показания российского офицера о расстреле гражданского в Киевской области

В апреле 2022 года после выхода российских военных из Киевской области, мир увидел жуткие кадры с Житомирской трассы. По этой дороге пытались спастись десятки мирных украинцев, которые ехали из Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов подальше от войны. Российские военные тем временем обустроили позиции вдоль трассы и вели огонь по машинам. По информации Офиса Генпрокурора, только на отрезке трассы возле села Мила погибли 18 человек, среди которых - ребенок.

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Проехать по этой дороге не удалось и 45-летнему Александру Степанечко, который не выезжал, а наоборот рвался из Киева в Ирпень, потому что хотел помочь местным теробороновцам. "Слідство.Інфо" пошагово воссоздало обстоятельства того дня и узнало подробности гибели мужчины. От Нацполиции журналистам удалось получить кадры следственного эксперимента и уникальные аудиоперехваты, а также записать интервью с российским офицером, который дислоцировался на Житомирской трассе и знает, кто из его коллег по службе мог расстрелять Александра.

Об этом говорится в документальном фильме-расследовании "Слідства.Інфо" "Расстрелянный: история мужчины, который прорывался домой".

45-летний Александр Степанечко почти всю жизнь жил в Ирпене Киевской области, воспитывал двух дочерей - Ларису и Марию.

"Он очень любил рыбалку, и мы часто с ним вместе ездили. И вспоминаю, так не хотелось, а он говорит: "Давай, давай, мы проведем классно время". А ты понимаешь: это нужно ехать на неделю, жить в палатках, не помыться. Но у папы такой энтузиазм. Он упрямый, упорный, за что не возьмется, все у него в руках горело", - вспоминает дочь Александра Лариса Степанечко.

В 2021 году Александр Степанечко во второй раз женился. Его жена Оксана вспоминает, что это была фактически любовь с первого взгляда: "Через два свидания мы уже начали вместе жить и с тех пор не расставались. И через месяца 3-4 поженились".

До полномасштабной войны супруги активно путешествовали, а после свадьбы Александр с Оксаной полетели на Мальдивы.

"Когда мы путешествовали, он наслаждался каждым моментом. Как он говорил: "Я наконец начал жить!". Такое ощущение, что он хватал этот год, эту жизнь с открытым сердцем и хотел вдохнуть его на все легкие", - говорит жена Александра Оксана Степанечко.

Когда началась открытая война, супруги Степанечко были в Киеве. Александр взялся помогать столичной теробороне - строил блокпосты и ходил на ночные дежурства. Однако мужчина постоянно стремился прорваться в родной Ирпень и помогать военным там.

"Для него было очень болезненно видеть "прилеты", разрушения. Поэтому он туда так сильно и рвался. Он присоединился в телеграм-каналы ТрО Ирпеня, ТрО Бучи и так далее. И прочитал, что им срочно нужны машины. И он говорит: "Я поеду, у меня там две машины. Я хоть так помогу", - вспоминает Оксана Степанечко.

Жена отговаривала Александра от поездки, ведь это было опасно. К тому времени на Житомирской трассе расстреляли уже не одно авто с гражданскими.

"Я не знала, что он поедет, потому что я с ним ссорилась каждый раз, когда узнавала, что он туда рвется. И он мне не сказал об этом. Собрался утром, был нахмуренный, злой такой. Он даже не позавтракал. Собрался, якобы едет на блокпост", - вспоминает жена Александра Оксана.

"Я ПО ЗУБАМ УЗНАЛА, ЧТО ЭТО ПАПА"

Утром 25 марта 2022 года Александр Степанечко отправился в Ирпень из-за стремления помочь. Он двигался по объездной дороге, ведь более короткие пути были недоступны из-за взорванных мостов.

"Я его набираю, а мне говорят: "Абонент вне зоны". Я каждые 10 минут давай набирать - абонент вне зоны. И тут у меня сердце начало, знаете, выскакивать. А знаю, что уже два раза он порывался на это(ехать в Ирпень, - ред.). И я к ящику, где лежали ключи от ирпенской квартиры, а ключей нет. Боже, у меня все просто упало. Я звоню сестре, рыдаю, говорю: "Саша, наверное, на Ирпень уехал", - рассказывает Оксана.

Родные Александра не имели о нем никакой информации в течение 10 дней. Только после освобождения Киевщины, в апреле 2022-го, они узнали его сожженное авто, которое зафиксировали журналисты. Полицейские прислали Ларисе Степанечко фото обгоревшего тела отца, чтобы она сказала, это именно он.

"Поскольку он лежал лицом вниз к земле, оно было немного уцелевшим. И из того, что я увидела, там, как бы, лица же нет, губ нет, только зубы. Я просто по зубам узнала, что это папа. Я эту улыбку видела все детство, всю жизнь. Я смотрю: это он. И я понимаю, что так жаль... Мы тебя так долго искали...", - с болью говорит дочь Александра Лариса Степанечко.

"Слідство.Інфо" записало интервью с российским офицером Романом Плевако, который попал в плен в Курской области в августе 2024 года, а в марте 2022-го - оккупировал Киевскую область. Россиянин указал официальному следствию и журналистке "Слідства.Інфо" на своего сослуживца, который мог расстрелять машину Александра Степанечко. Оккупант также рассказал о задачах, которые ставило перед военными высшее командование армии РФ и указал на отрезок Житомирской трассы, где дислоцировался вместе с коллегами по службе из 5-й танковой бригады армии РФ.

"Последняя позиция, куда мы приехали, где нам уже сказали, что мы будем нести службу, это был участок Житомирской трассы по направлению к Киеву. Не доезжая до Киева, там буквально несколько километров, до 20. Мы приехали в эту лесополосу, я там уже увидел технику, которая стояла на позициях. Командир батальона поставил задачу, что вот прибыли, выполняем задачу по удержанию левого фланга танкового батальона, недопущению прорыва противника", - утверждает российский военный Роман Плевако.

Роман Плевако добавляет, что танковые экипажи разместили именно у трассы для того, чтобы помешать логистике Сил обороны. Главной задачей было "не пропускать военную технику противника".

Плевако приехал на позиции бригады вдоль Житомирской трассы 15 марта 2022 года. Он вспоминает, что уже в тот день видел немало расстрелянных авто: и военных, и гражданских. Причем последних было больше.

Пленный Роман Плевако говорит, что машину, за рулем которой был 45-летний Александр Степанечко, мог расстрелять 32-летний старший сержант Дмитрий Лапшаков. Танковый экипаж, в котором был Лапшаков, стоял прямо у дороги.

"Насколько мне известно, это стрелял Лапшаков. То есть Лапшаков говорил, что подбил машину из пулемета. Он подошел и сказал. А потом от командира услышал. Подробности никто не расспрашивал", - говорит Плевако.

"Я ЕГО ИЗ АВТОМАТА ДОБИЛ. МАШИНУ ПОДЖЕГ, СГОРЕЛА"

Дмитрий Лапшаков женат и имеет двоих детей. В начале 2022 года оккупант служил в 212-м окружном учебном центре танковых войск Восточного военного округа. Перед отправкой в Украину его прикомандировали к 5-й танковой бригаде армии РФ.

В распоряжении "Слідства.Інфо" оказался аудиоперехват, на которых Дмитрий Лапшаков общается с товарищем и рассказывает ему о расстреле Toyota Land Cruiser Prado. Именно в такой машине ехал Александр Степанечко.

- Сегодня еще какой-то крузак ехал, я ему машу, чтобы руки поднимал, что без автомата. Он вырубил меня.

- Ну и кто там сидел?

- Да какой-то средний мужичок сидел.

- Бл*, мирный, не мирный?

- Хрипел, х*ли, уже. Я его из автомата добил. Машину поджег, сгорела.

- Мужичок то мирный?

- А х*й его знает, Дима, какой он.

"Слідство.Інфо" позвонило Дмитрию Лапшакову под легендой. Он взял трубку, однако говорить отказался. По данным журналистов, он и сейчас остается российским военным. Украинские правоохранители уже сообщили Дмитрию Лапшакову о подозрении.

Пленный офицер РФ Роман Плевако утверждает, что контролировать отрезок Житомирской трассы возле Милы приказал командир 2-го батальона 5-й танковой бригады, майор Тхаро Абатаев. Он родом из столицы Дагестана Махачкалы, женат. Абатаев отдавал приказы, слушал доклады подчиненных и проводил совещания. За соучастие в расстреле гражданских Абатаеву также получил подозрение.

"Он(Тхаро Абатаев, - ред.) отдавал приказы, но фактически он был на месте, непосредственно соучастником этих расстрелов. Но можно сказать, что эти приказы отдавались не только от этого командира. Такие же приказы поступали и другим командирам, которые отвечали за оккупацию Киевщины. И где именно был центр отдачи таких приказов, как раз и нужно еще установить по результатам всех расследований, которые сейчас проводятся по тем событиям", - говорит заместитель начальника департамента войны Офиса Генпрокурора Тарас Семкив.

Оккупант Тхаро Абатаев погиб от минометного огня на позициях бригады в марте 2022-го. Его обязанности перенял российский военный под псевдонимом "Мотор", утверждает Роман Плевако.

Всего за расстрелы гражданских автомобилей на Житомирской трассе полицейские уже сообщили о подозрениях четырем военным 5-й танковой бригады РФ.

В Офисе Генпрокурора "Слідству.Інфо" сообщили, что на отрезке Житомирской трассы возле села Мила погибли по меньшей мере 18 человек, среди них - ребенок. Еще шестеро гражданских получили ранения, но смогли спастись.