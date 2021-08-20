"Отдал жизнь за Украину!" На Донбассе убили опытного военного со Львовщины: имя, фото и история бойца

На Донбассе снова погиб украинский военный. Трагедия произошла возле Новоалександровки 19 августа около 4 часов утра – старший солдат 24-й ОМБр имени короля Даниила Василий Островский выполнял боевое задание, но его смертельно ранил вражеский снайпер. Мужчине был 41 год, у него остался сын Демьян, которого погибший очень любил.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Василий Островский родом со Львовской области. На фронте был уже не первый год. В 2014 году он был мобилизован, а потом служил по контракту. Это была его третья ротация.

Как рассказала OBOZREVATEL знакомая воина, военный психолог Галина Деревянко, у Василия была контузия. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, он вновь и вновь возвращался на Донбасс.

Видео дня

"Мы с ним познакомились в 2018 году. Я тогда работала в университете "Львовская политехника", у нас был проект для военных по профессиональной адаптации. Им преподавали тут английский, компьютерные науки, я занималась с ними как психолог. Я очень хорошо запомнила Василия.

Помню, мы его отправляли на реабилитацию, у него были проблемы со здоровьем, он тогда даже был расстроен, ему поставили неточный диагноз. И я просила его после возвращения мне позвонить. И вдруг он присылает фото, где он стоит с цветами снова в военной форме. Спрашиваю: "Как, ты снова там?" Отвечает: "Да, а как я могу бросить, тут же мои ребята, я тоже должен быть тут", – вспоминает Деревянко.

В то время Василий познакомился с Лилей. Пара встречалась, потом они уехали на восток. Женщина тоже находится на фронте. В смерть Василия она поверить не может.

"Он очень любил свою Лилю, он все время ее оберегал, как цветочек, переживал за нее. Но и она для него была надежным тылом", – делится Галина.

Но больше всего Василий любил своего единственного сына Демьяна. Гордился им и его достижениями.

Мартина Имшенецкая-Сапункова также проходила курс профессиональной адаптации вместе с Островским. "У Василия было обостренное чувство справедливости. После демобилизации он проходил службу в муниципальной варте. Но война в нашей стране еще не закончилась, и Василий пошел на контрактную службу. Очень жаль, что война забирает хороших людей", – говорит она.

Василия вспоминают как очень доброго и даже чувствительного человека. Но в то же время за своих побратимов он готов был отдать жизнь. Он никогда ни на что не жаловался и ничего не просил. Хотя жизнь его не баловала.

Его товарищи из 24-й ОМБр на своих страницах в Facebook написали, что Василий Островский проходил службу в бригаде два с половиной года: "Побратимы и командование подразделения вспоминают его как смелого, порядочного, работящего и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой. Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, который отдал свою жизнь за нашу страну, за свободную и независимую Украину".