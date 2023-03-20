Изучал системы НАТО и мечтал о детях: жена рассказала о погибшем год назад в Сумской области офицере ПВО Викторе Сушкове

Год назад, 20 марта 2022 года, в Ахтырке Сумской области погиб старший лейтенант, командир взвода управления ЗРК "Оса" 1039-го отдельного зенитно-ракетного полка 30-летний Виктор Сушков. Он служил в войсках противовоздушной обороны и защищал небо Украины от российских захватчиков.

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В тот день он чуть не сбил самолет оккупантов. Однако, когда вражеские самолеты вернулись во второй раз, Виктору не хватило каких-то секунд, чтобы выпустить ракету. Он так и погиб, держа руку на кнопке пуска.

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Уже держал руку на кнопке

Еще в полдень 20 марта 2022 года Виктор Сушков разговаривал со своей женой, редактором сайта "Обозреватель" Ириной, по видеосвязи. Это было их первое и последнее видео за месяц большой войны. Он сидел в той самой машине, откуда управлял ракетами, охраняя небо над Украиной.

Ирина вспоминает, что всегда смеялась, когда им удавалось поговорить, потому что была рада и счастлива видеть и слышать его. "В нашем последнем разговоре ты щеголял черной густой щетиной. Я сказала, что еще немного и ты будешь похож на козака. Смеялись… Я смеялась всегда, когда ты набирал по видео. Просто так, потому что распирала радость", – писала у себя на страничке в Facebook Ирина.

Во время разговора были слышны взрывы, но Виктор успокаивал, что все это наши "выходы", а так у них там тишина и все спокойно, ничего не происходит.

А потом он прислал смс, что чуть не сбил российскую Су-шку. В тот раз вражеские самолеты улетели. Но вернулись уже примерно в три часа дня. Виктор запустил машину и уже держал руку на кнопке, чтобы выпустить ракету. Но пока ждал разрешения на пуск, вражеские ракеты прилетели быстрее.

Встал на одно колено и сделал предложение

Со своим будущим мужем Ирина познакомилась, еще когда он учился в Харьковском университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Знакомые пары вспоминают, что сначала они были просто друзьями, а позже уже начали встречаться.

Виктор всегда мечтал о детях, семье и своем доме, даже когда они еще не были женаты.

Ирина переехала в Днепропетровскую область, туда, где служил Виктор. Она вспоминает, как он волновался, когда делал ей предложение. Все было по-настоящему. "Мы были на набережной Днепра, там, где стоит зеленый шар. Очень красивое место, мы поднялись туда сфотографироваться, там Днепр как на ладони. И тут он говорит: "Посмотри, какая чайка летит". И пока я смотрела, он встал на колено, взял колечко и сказал: "Выходи за меня".

Ирина и сейчас носит на пальце два кольца – то, первое, и то, что он надел ей во время свадьбы в июне 2021 года, всего за несколько месяцев до начала вторжения.

"Мы очень сильные и мотивированные"

Их брак длился всего девять месяцев. Виктор, как и каждый военный, часто уезжал в командировки. О том, что будет большая война, конечно, он догадывался, готовился. Но дома никогда об этом не говорил.

"Я, конечно, спрашивала его, я и сама все время работала с новостями, видела, что происходит. Но он говорил, что война у нас уже идет. И если что-то случится, то он сделает все, чтобы я там не была. Я помню, что даже за два дня до вторжения, когда он должен был уже уезжать, мы с ним стоим на улице и я говорю: "Витя, точно будет вторжение, они пойдут". Он на меня посмотрел, и я поняла, что он все знает. Но мне он сказал, что все будет хорошо", – вспоминает Ирина.

В ночь на 24 февраля Ирина поехала к своим родным на Полтавщину. До дома добралась как раз к 4 часам утра, включила компьютер и увидела обращение Путина. Тогда она начала писать Виктору, спрашивать, как у него дела. Он ответил: "Зая, мы все очень сильные и мотивированные, они против нас не попрут".

В характере – кого-то защищать и помогать

Для Виктора война не была чем-то новым – он воевал с 2014 года. Сначала его на хотели брать на службу, поскольку он был сиротой – отец умер, когда ему было 8 лет, а мамы не стало уже в 16 лет.

Но он заключил контракт и уже в марте отправился в армию. "Сначала они находились в Чугуеве, а через несколько месяцев, когда уже началось АТО, он уехал туда в Луганскую область. Через некоторое время сказал, что можно поступить в Харьков на офицера. Так он и сделал, через год поступил", – вспоминает его друг детства Антон.

С Антоном они познакомились в небольшом селе Николаевка под Часовым Яром Донецкой области неподалеку от Бахмута. Тогда Витя с мамой переехали туда жить.

"Мы были с ним соседями. Он был очень трудолюбивым. Мы все сельские дети помогали родителям на огородах, и он тоже. В школу ездил в Часов Яр. А в свободное время, как и все, – рыбалка, удочки, велосипеды. Потом он закончил училище в Донецке, работал в Бахмуте (тогда еще Артемовске) на заводе цветных металлов. Потом одно время мы даже жили вместе в одной квартире. Я был ди-джеем на дискотеках, и он тоже вместе со мной. Вместе работали, тусили", – вспоминает Антон.

Он говорит, что важным в характере Виктора было стремление всегда кого-то защищать и помогать. Вспоминает случай, когда одна девочка серьезно поранила ногу. Витя тогда разорвал свои белые брюки, чтобы забинтовать ей ногу и поехал с ней на скорой в Бахмут, потому что ситуация была серьезная.

Влад, один из близких друзей Виктора, тоже из Николаевки, вспоминает, что они вместе учились в школе. "Мы часто собирались командами и играли в футбол. А уже когда мы с ним учились в Донецке в ПТУ, тогда он увлекся кроссфитом и американским футболом, занимался даже боксом", – говорит Влад.

Друг считает, что именно события 2014 года, когда Россия развязала войну в Украине, укрепили желание Виктора быть военным, офицером.

А вот о том, где он воюет, что происходит, он предпочитал не рассказывать. "У меня жена часто спрашивала, ей это интересно, но он всегда отмалчивался. Когда созванивались, он никогда не говорил, где находится. Поэтому я его уже и не расспрашивал. Он был очень мудрым человеком, сдержанным, спокойным, наблюдательным, всегда анализировал, что происходит. И в то же время был очень веселым. Он приезжал ко мне в гости в отпуск, мы с ним часто шутили, он был душевным", – вспоминает Влад.

Виктор стал крестным сына Влада Максима. Когда он погиб, мальчику было только 5 лет, но ему сказали, что его крестного больше нет. "Он помнит его. Витя приезжал нечасто, пару раз в году, но Максим его любил. Он плакал, когда узнал о его гибели", – говорит Влад.

Володя с Витей познакомился намного позже. Он – муж сестры Влада Светланы. "Витя очень компанейский. Он из тех людей, с кем только знакомишься – и уже находишь общий язык. Помню, он говорил нам, что у него с Ирой серьезные отношения. Мы тогда ее еще не знали. Но как-то зашли в магазин и выбирали для Светы свадебное платье. И туда же зашла Ира. Света ее узнала, так мы и познакомились", – говорит Володя.

Никому из друзей Виктор не говорил о том, что начнется война, хоть его и спрашивали. Отвечал только, что наша армия на высоте и волноваться не стоит.

Изучал американские ПВО

В Харьковском университете Виктор увлекся изучением систем противовоздушной обороны.

"Он считал, что когда мы вступим в НАТО, у нас будут современные образцы вооружений, уже не советского образца. Поэтому он постоянно читал военную литературу, в т. ч. на английском языке, интересовался американской системой РАМ (система ПВО), по ней даже дипломную работу писал. Помню еще на младших курсах на самоподготовке он постоянно что-то изучал. Мы говорили, мол, да хватит тебе, что ты там читаешь? Он отвечал, что изучает американские системы вооружения. Начинал нам рассказывать, что уже есть такие противовоздушные системы, которые могут действовать на опережение. И нам тоже становилось интересно", – вспоминает его друг и однокурсник Артем.

Своих же однокурсников он втянул и в кроссфит, которым продолжал заниматься и даже участвовал в соревнованиях.

После окончания учебы Виктор и Артем служили в одном полку. А с началом вторжения РФ оба находились в Харьковской области, но в разных районах. Но созванивались, встречались. Буквально за несколько дней до гибели Виктора перебросили в Ахтырку на Сумщину.

"Последний раз мы разговаривали 19 марта. Он рассказывал, что есть возможность сбить российскую Су-шку. Я еще сказал ему: давай, делай работу правильно и будь осторожен. А уже на следующий день вечером мне сказали, что он погиб. В его расчет, которым он командовал, во время выполнения боевого задания прилетели две ракеты. Погибли трое, двое были контужены", – говорит Артем.

"Он со всеми поделился своей добротой"

Прошел уже год со дня гибели Виктора, но Ирина говорит, что легче ей не стало:

"Мои чувства похожи на чувства любого человека, у которого горе. Есть, наверное, короткие минуты спокойствия, а потом снова накатывает. Легче не стало, потому что в любой ситуации ты постоянно думаешь, а что если бы он был рядом, как ему об этом рассказать? Я все вопросы постоянно решала с ним, всегда с ним советовалась, всегда была уверена, что он знает лучше. Он мне всегда казался таким мудрым не по годам, я вообще обо всем у него могла спросить".

"Ты был словно чай из мяты, который ты так сильно любил. Спокойный и размеренный. Уверенный. Сильный. Я полностью растворялась в тебе. Была тобою, жила тобою. Ты никогда не отступал от своих слов и принципов. Ты говорил, чтобы я не сеяла в тебе сомнения, ты сам знаешь, как делать. И таки знал. Все на свете знал. Как отремонтировать машину. Кто написал "Искусство войны". Какой шампунь нужен для моих посеченных волос. Как печь шоколадный бисквит. Как защитить меня от всего. Ты говорил: "Ты сильная, надо потерпеть", потому что сам много вытерпел в своей жизни. Я должна быть сильной, потому что ты меня сделал такой. Потому что я вдова не мальчика, а мужчины, моего железного офицера", – написала Ирина у себя на страничке.

Шестилетняя племянница, дочка сестры Ирины, когда видит, что та плачет, спрашивает: "Ты видела, чтобы Витя плакал хоть раз? Чего плачешь снова? Думаешь, ты ему этим помогаешь?"

"Он тебя с утра целовал, а теперь я буду". Еще девочка интересуется, как на небе отыскать Витину звезду? Когда ей говорят, что она самая яркая, то она отвечает: "Я думаю, он со всеми поделился своей добротой".

Еще она знает, что плохие россияне убили ее дядю Витю и что он – Герой.

"А ты успокойся немного, твою любимый всегда улыбался. Я вот ему помогаю, думаю про него – и смеюсь. У него карие глаза были? Красивые. И улыбка была до носа. И у меня до носа", – добавляет племянница.