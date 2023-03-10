Блог | Василий Зоря: "Я была поражена до глубины души, увидев огромное количество людей, бежавших в Швейцарию", – госсекретарь по миграции Кристина Шранер-Бургенер

Журналист-международник Василий Зоря поговорил с госсекретарем по вопросам миграции в Швейцарии Кристиной Шранер-Бургенер о первых беженцах из Украины в ее доме, о вызовах с приемом украинцев и миграционном кризисе в целом.

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– Что Вы почувствовали, когда услышали новость о вторжении России в Украину?

– Как дипломат я работала в разных странах и была свидетелем многих кризисов, которые увидела собственными глазами. К сожалению, в последнее время количество конфликтов в мире резко возросло.

Я была очень обеспокоена, когда впервые услышала о вторжении в Украину. Мы наблюдаем атаку на демократическую страну почти на пороге нашего государства. До западных границ Украины от Швейцарии менее 24 часов езды на автомобиле.

Член моей семьи женат на украинке, чьи родители на короткое время останавливались в нашем шале в швейцарских горах в 2014 году, еще во время оккупации Крыма. За день до нынешнего российского вторжения я позвонила по телефону родственнику и спросила, намерены ли они покидать Украину и не хотели бы они приехать в Швейцарию.

Вторжение в Украину началось в четверг, а через два дня с Донбасса автомобилем прибыли в Швейцарию в мой дом первые беженцы.

Оглядываясь назад, я поражена тем, насколько быстро и небюрократически отреагировала вся Европа, оказывая немедленную помощь и поддержку нуждающимся в защите украинцам. Федеральный совет, например, лишь через несколько дней впервые в истории Швейцарии ввел статус защиты S. По понятным причинам: каждый день этим людям приходилось отказываться от своего привычного образа жизни.

– Итак, каков был план с самого начала?

– Все должно было произойти очень быстро. В то же время процесс переезда нужно было спланировать и организовать таким образом, чтобы все беженцы, приехавшие в Швейцарию, имели крышу над головой и были в безопасности с первого дня. Это было и остается моей главной целью.

Около 11 тысяч человек с украинскими корнями проживали в Швейцарии еще до вторжения. Все они с распростертыми объятиями встречали родных и знакомых. С самого начала это было огромным облегчением для нас, так же как тысячам швейцарцев по всей стране, проявивших солидарность, щедрость и готовность помочь, предоставив жилье.

Даже сейчас около 40 процентов из более чем 75 тысяч человек, перебравшихся в Швейцарию из Украины, до сих пор живут в семьях. Солидарность с украинскими беженцами не прекращается, что меня очень радует.

Федеральное правительство и кантоны должны были приложить огромные усилия, чтобы принять столько беженцев. Это было и остается нелегким делом. Когда я посетила Федеральный центр предоставления убежища в Цюрихе в самом начале, я была, честно говоря, поражена наплывом огромного количества украинцев, бежавших в Швейцарию за столь короткое время.

"Как же их много…" – подумала я и, признаюсь, не была уверена до конца, каким образом мы сможем предложить всем защиту так быстро. Но мы сделали это.

– Как удалось реализовать такую масштабную операцию? Спасти тысячи людей за такое чрезвычайно короткое время…

– Мне, безусловно, помог профессиональный опыт. Скажем, три с половиной года, когда я была специальным посланником ООН в Мьянме.

Если вы помните, несколько лет назад миллионы людей – преимущественно рохинджа из мусульманского меньшинства – были вынуждены бежать в соседнюю страну Бангладеш. Перед этим тысячи были убиты, подверглись истязаниям или изнасилованиям, их дома были сожжены. Они потеряли все.

В то время я работала в районе кризиса в крайне тяжелых и опасных условиях. Мне пришлось составить план на случай непредвиденных обстоятельств, предполагавший возвращение беглецов.

То же фактически необходимо было сделать после российского вторжения в Украину. Надо было оценить, сколько персонала понадобится дополнительно, чтобы все организовать, какое количество переводчиков, охранников, представителей службы безопасности и медицинских работников потребовалось бы нам.

Пришлось ускориться. По крайней мере в начале, когда к нам обращались за статусом защиты S более тысячи беженцев ежедневно. В то же время мы должны обеспечить защиту только тем, кто действительно нуждался в ней и нуждается до сих пор. Теоретически каждый мог заявить, что он бежал от войны. Важно, чтобы мы могли идентифицировать каждого человека и знали, кто должен получить временную защиту.

Сотни моих сотрудников Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM) и сотни других из других департаментов федеральной администрации были направлены в командировку поддержать нас для преодоления огромных вызовов, порожденных этим кризисом.

Не следует забывать, что, кроме приблизительно 75 тысяч беженцев из Украины, еще более 24 тысяч из других стран также подали прошение об убежище в Швейцарии в прошлом году. В общей сложности мы должны были зарегистрировать и разместить около ста тысяч тех, кто искал убежища и защиты.

Это было огромным вызовом для такой маленькой страны, как Швейцария, с общим населением менее 9 миллионов человек. Это было и остается возможным только благодаря поддержке многих причастных людей, в том числе и представителей наших вооруженных сил, предоставивших тысячи мест для временного проживания.

– Среди проблем, с которыми сталкивается SEM, какие сейчас самые острые ?

– Поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы в Украине или миграционная в Европе в целом, мы постоянно работаем над поиском дополнительного жилья, которым мы можем обеспечить каждого, кто нуждается в защите, крове и теплой постели с первого же дня.

Это огромный вызов, особенно для кантонов. Люди со статусом защиты S не должны проходить обычную процедуру предоставления убежища. Они могут найти временное убежище в составе коллективной группы и дальше быть распределены в кантон уже через несколько дней после начала процесса регистрации.

С этих пор кантон отвечает за все дальнейшие вопросы, например за проживание, уход или социальную помощь. Огромной задачей как для SEM как федерального органа власти, так и для кантонов является наем достаточного количества квалифицированного персонала.

Это так же, как вы можете управлять больницей, если у вас есть врачи и вспомогательный медицинский персонал. В Швейцарии не хватает квалифицированных работников в этой сфере. Иногда трудно быстро найти нужных экспертов, особенно в области психиатрии, психологии или социальной работы.

– Украинцам повезло, что статус S был задействован в истории Швейцарии впервые именно для них. Но его действие должно было длиться только год. Каким вы видите развитие в будущем ?

– Статус S точно не будет отменен, пока в Украине продолжает существовать общая серьезная опасность. К сожалению, этой ужасной войне не видно конца. Безусловно, мы не можем отправить никого обратно в зону боевых действий. Напротив, мы должны быть готовы к тому, что ситуация ухудшится и все больше людей будет искать защиту в Швейцарии.

Статус S ориентирован на возвращение, а мы знаем из опросов, что большинство украинцев хотят вернуться домой как можно скорее. Пока это невозможно, мы должны сделать все возможное, чтобы люди со статусом S быстро изучили один из наших национальных языков, а затем нашли работу.

Быть интегрированным на рынке труда означает получить преимущество, когда беженцы в свое время вернутся домой. Я вижу это по молодой украинке, которая живет рядом со мной уже год. Для нее очень важно не просто сидеть дома и ждать новостей из зоны боевых действий, но активно участвовать в текущей жизни в своем временном новом доме – благодаря работе, учебе или общественной деятельности.

– Украинцы обеспокоены потенциальными финансовыми возможностями SEM и кантонов. Как Швейцария финансирует прием людей из Украины?

– Парламент предоставил нам дополнительный кредит – более миллиарда швейцарских франков на 2022 год. Нам также понадобятся дополнительные средства в этом году. Конфедерация оказывает кантонам единовременную помощь в сумме около 1500 швейцарских франков в месяц для каждого лица, нуждающегося в защите и зависящего от социальных выплат.

Это позволяет кантонам финансировать такие расходы, как аренда, медицинское страхование и т. п. Кроме того, мы предоставляем 3000 швейцарских франков в год людям со статусом S на изучение языка. Как я уже упоминала ранее, это важно для того, чтобы они могли как можно быстрее найти работу и способствовать развитию общества.

– Беженцы обеспокоены тем, что в других европейских странах происходит сокращение социального обеспечения. Можем ли мы спрогнозировать похожую ситуацию в Швейцарии?

– Мы не намерены делать никаких сокращений. Люди, которые зависят от социальной помощи, продолжат получать поддержку, если не смогут зарабатывать на жизнь.

– SEM настаивает на том, что ежемесячное социальное пособие, полученное в Швейцарии, нужно тратить только здесь. В то же время Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Женеве просит всех посылать 130 евро каждой пострадавшей семье в Украине… Пенсия моей матери – 75 евро в месяц. Могу ли я отсылать ей деньги?

– Наши социальные выплаты не предназначены для отправления за границу, поэтому вы не можете пересылать деньги в Украину. Это еще одна причина, почему так важно, чтобы люди со статусом защиты S зарабатывали самостоятельно, чтобы собственные средства они могли использовать для поддержки своих семей или друзей.

– 19 июля 2016 года The Chicago Tribune опубликовала статью Джорджа Сороса "Последний шанс Европы изменить свою политику в отношении беженцев". В публикации говорится, что кризис беженцев может привести к постепенному распаду Евросоюза. Расскажите о сотрудничестве между Швейцарией и другими европейскими странами.

– Швейцария является ассоциированным членом Шенгенского соглашения. Мы участвуем в дискуссиях на уровне ЕС и ведем постоянный диалог с отдельными государствами. Миграционный кризис нельзя решить самостоятельно – будь то в украинской ситуации или вообще в сфере нелегальной миграции. Нам нужны общеевропейские, международные, скоординированные мероприятия по этим вопросам.

В то же время у Швейцарии есть собственные законы относительно миграционных процессов. Эти законодательные акты были демократически одобрены избирателями и в итоге определяют, кто может приехать в нашу страну, кто нуждается в защите, а кто должен оставить ее, поскольку не рискует, проживая в своей стране. С этой целью мы заключили соглашения о возвращении более чем с 60 странами.

Швейцария также обязуется оказывать гуманитарную и финансовую помощь на местах. К примеру, в Украине, в соседних странах, принявших особенно большое количество беженцев, скажем, в Афганистане и Сирии.

– Напоследок прошу поделиться вашим мнением в актуальной дискуссии. О том, что украинцы приезжают в Швейцарию на дорогих автомобилях, а потом стоят в очереди за социальной помощью…

– У меня другая точка зрения на этот вопрос. Беженцы из Украины не относятся к мигрантам, покидающим свои дома в надежде на лучшую жизнь в Швейцарии, или они бегут из-за того, что их преследуют на родине или им что-то угрожает из-за политических взглядов.

Украинцам со статусом защиты S пришлось отказаться от своей прежней жизни, которая, возможно, означала процветание и богатство. Но они бросают все только по одной причине. Тот, кто был вынужден остаться без работы и безопасности, без дома или квартиры, даже очень дорогого автомобиля, должен был пойти на это в результате захватнической войны России против своей страны.

Поверьте, не каждый приезжающий на автомобиле просит о социальной помощи. Многие беженцы со статусом защиты S не нуждаются в ней, поскольку имеют достаточно собственных средств. Поэтому только по одному факту владения автомобилем нельзя делать выводы о материальном положении.