'Я была почти в эпицентре взрыва': жительница Днепра рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Наталья – свидетель российской атаки на Днепр 1 июля 2024 года. Рассказывает, что очнулась от грохота и ощущения, что вокруг все падает. Женщина выбежала в коридор. О том, что было дальше, Наталья рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В ту ночь она спала с открытым окном и говорит, что очень пожалела об этом: именно из-за него она почувствовала взрывную волну сполна.

"Я проснулась от грохота и того, что цветы с подоконника упали на пол. С потолка посыпалась штукатурка. Я вскочила и побежала в коридор. Пряталась там до отбоя воздушной тревоги", – говорит Наталья.

Днепр пережил уже много трагедий из-за российских атак. Но, признается Наталья, увидеть последствия взрывов и оказаться почти в эпицентре одного из них – это все же разный опыт.

"Это было очень похоже на 24 февраля 2022 года. Тогда мы испытывали такой же ужас, но тогда еще не знали, что делать", – говорит женщина.

История Натальи – по ссылке.

Рассказ Натальи вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающий истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.