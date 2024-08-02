'Я был в шоке и действовал по ситуации': детский хирург 'Охматдета' рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Кадр, в котором хирург в окровавленной белой одежде стоит, схватив голову руками, на фоне разбитой Россией детской больницы "Охматдет", облетел свет и стал обложкой известного издания The Mirror. То, как раненый врач без устали собственноручно разбирал завалы, видела и вся Украина. История хирурга Олега Голубченко вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Он не чувствует себя героем, сдержанно реагирует на теплые слова, хоть и признается, что поддержка приятна. Все возможное делали все медики больницы, подчеркивает Олег в беседе с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и послом Музея.

"Я обычный врач, занимался своими делами… Кто меня сфотографировал, я не знаю. Просто прибежал туда, и многие другие врачи прибежали. Я был в шоке и действовал по ситуации", – вспоминает день обстрела Олег.

Когда Россия ударила ракетой по "Охматдету", Олег Голубченко с коллегами оперировали пятимесячного малыша по имени Тарас. Операция была сложной. Взрыв произошел примерно на 50-й минуте. Врач не сразу понял, что произошло.

"Я понял, что ранения есть, но руки, ноги работали, я дышал. Все гремело, все на полу, аппарат разрушен. Тарасик не пострадал, но был под наркозом и не мог дышать самостоятельно. Я нашел мешок Амбу для вентиляции легких. Подключили – дышит, затампонировали рану. Мой друг-хирург из другой больницы забрал его к себе".

Тарасику уже сняли швы. Мальчик поправляется. К сожалению, многие сотрудники Олега получили травмы и ранения в результате удара. Погибла врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

"Мы понимали, что там мог кто-то быть... Люди просто отбрасывали кирпич, рамы, стекло, передавали цепочкой, отходили, пили воду, курили и снова делали. О гибели узнали позже. Я не был знаком со Светланой. Коллеги говорят, что она была добрым, светлым человеком. Такие врачи продлевают жизнь, поддерживают, дают шанс на дальнейшую жизнь для детей".

Окровавленный костюм, который российские СМИ называют фейком, спрятал в пакет и хранит. Предполагает, что со временем сфотографирует, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что все произошло на самом деле.

Каждый должен делать свою работу на 100%, верить в армию. Украина существует, она держится, защищается и будет. И если ты живешь в этой стране, ты должен быть с ней до конца", – уверен Олег Голубченко.

Его историю вы найдете на портале Музея "Голоса Мирных" по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.