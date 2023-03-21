''Взяли за привычку не церемониться'': в ГУР показали, как точными ударами уничтожают российских захватчиков в Украине. Видео

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Наши защитники точными ударами уничтожают личный состав путинской армии.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там также показали соответствующее видео.

Отмечается, что на кадрах зафиксирована работа разведчиков.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже взяли за привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли – уничтожили. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские защитники с помощью беспилотника обнаруживают местоположение захватчиков, а затем наносят удары.

Напомним: защитники Украины из Сил специальных операций ВСУ показали видео, снятое дронами перед ударами по вражеской живой силе в Донецкой области. Группа оккупантов была ликвидирована. Как видно на кадрах, наши воины запускали беспилотники, наблюдали за российскими военнослужащими и стреляли по окопам врага.

Между тем подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "денацифицировали" на поле боя 22 оккупанта и утилизировали 125-мм советскую гладкоствольную танковую пушку противника Д-81 (2А36).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские воины зрелищно уничтожили российский опорный пункт на Купянском направлении, ликвидировав захватчиков и вражеский БК. Российская позиция была поражена в тесном сотрудничестве пограничной аэроразведки с артиллерией;

– теробороновец с Луганщины с позывным "Бусинка" за 5 минут сбил два российских БПЛА. Оба дрона он обезвредил с помощью автомата.

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