Данная статья — информационная, а не познавательная. Так как вряд ли о таком сообщат жителям ОРДЛО заботливые "братья", а ведь облако химических паров, выброшенных в атмосферу после аварии на военном химическом заводе в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, идет как раз в сторону приграничного к Ростовской области оккупированного Свердловска.

Не буду напоминать о том, что такое же молчание погубило немало жизней в СССР, ведь аварии и техногенные катастрофы в СССР тщательно скрывали. Хотя вот советскому человеку, а их в ОРДЛО критическое большинство, лучше спится именно при отсутствии информации. На Донбассе и до войны так говорили, мол, толку, что все время передают "авария, катастрофа", мы жили в СССР без этой информации и спокойно спали". Да, жители ОРДЛО поддерживают тоталитаризм и ограничение информации, называя это информационной безопасностью.

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Они абсолютно не понимают того, что информация об авариях, особенно техногенных, о катастрофах, особенно связанных с угрозой жизни и здоровью, это, прежде всего забота о их безопасности.

Ну, например, вот потоп, или оползень, а все СМИ молчат, и люди не зная опасности едут в место катастрофы или не эвакуируются оттуда. Или, как в СССР, авария на ЧАЭС, выброс радиации, и тишина, и люди на пляжах, на маевках.

Кстати, жители ОРДЛО не связывают растущее количество онко-больных в ОРДЛО с действиями РФ на оккупированной территории, обстрелами, испытаниями и оккупацией. От слова совсем.

Ну, разве могут русские что-то плохое им сделать? Это же "братья". Поэтому все в ОРДЛО знают, что на полигонах в ОРДЛО россияне испытывают… Что? Ну, я не военный специалист, чтобы вот с точностью назвать вид оружия. Скажу так, химическое оружие — да, испытывают, биологическое — слушайте, вы все еще верите в "Спутник-лайт"? Все знают и делают вид, что ничего нет. Еще и нам, тем, кто рассказывает, рот затыкают — "вы все врете, это же братья, их тут нет".

Но, резервисты, которые были на военных сборах в ОРДЛО, тихо уходят от рака крови, печени, легких. Редкий на Донбассе рак кости, сейчас уже обычное явление.

Ну, что ж, а теперь перейдем к нашим новостям, горячим, я бы так сказала. В четверг, 29 июля 2021 года, на химическом комбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Авария произошла на построенном в 1939 году, при так любимом простым народом Сталине. Завод особо и не реконструировали. Работал, как мог. Были модернизированы лишь некоторые цеха завода.

Авария на предприятии произошла в четверг вечером и с тех пор информационная тишина. Редкие заявления о том, что "ничего страшного и информация о пострадавших уточняется".

Можно было бы посочувствовать, ведь горожан накрыло ядовитыми испарениями, люди обращаются в больницы с явными химическими ожогами кожи, но… завод принадлежит Минпромторгу и занимается производством боеприпасов, в том числе производит химическую продукцию специального (военного) назначения, а также различные лаки, антифризы и полиэфирные смолы.

29 июля 2021 года в 20:25 (по местному времени) загорелось оборудование в одном из "закрытых" особых цехов завода, затем прогремел взрыв. Рабочие, которые там находились, не успели покинуть здание. Несмотря на то, что пожар локализовали в течение получаса, семь человек получили сильнейшие химические ожоги — до 100% тела. Известно, что один из них сразу умер. Говорят о 100% ожогах. То есть сгорел!

Так как новости блокируются на городских пабликах, то из коментов удалось узнать, что 1 из пострадавших выжил, но в критическом состоянии, итог — 6 погибших.

Видео с места взрыва публиковал паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском" российской соцсети "ВКонтакте".

И так, что удалось узнать. Это не первая авария на заводе. До взрыва была еще одна. В этом же цеху. При ее ликвидации ожоги получило 2-е рабочих, которым рекомендовано держать рот на замке. Ликвидацию аварии провели старинным и традиционным российским методом гамна и скотча, на этом и остановились. Выше сообщать не стали. Такие аварии на заводе регулярны.

В "закрытом" цехе, который занимается продукцией особого назначения (военной, химической), во время обычной процедуры по изготовке форм оборудование дало сбой: не закрылся специальный "отсекатель", после чего руководитель принял решение закрывать его вручную.

В цех послали семь сотрудников, и во время исправления сломавшейся заслонки произошла вспышка. По технике безопасности при поломке "отсекателя" в цеху не должно быть людей.

Пока известно, что 2-е из уже почивших в бозе сотрудников, братья, и пятеро из семи жертв детдомовцы, их больше всего работает на заводе, так как туда особо работать идти горожане не хотят из-за высокой опасности и низкой зарплаты.

В результате вспышки люди фактически "сгорели", получив тяжелейшие химические ожоги: в пабликах говорят, что у всех шестерых они составляют 100% тела и люди погибли, просто их смерть держат в тайне, скажут, что умерли в больнице.

Сколько всего погибло-пострадало при аварии на военном химическом заводе, по старинной советско-российской традиции в СМИ не сообщают. Крепче будут спать россияне.

Пострадавшие были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Каменска-Шахтинского, а также в медучреждение в Ростове-на-Дону — это дозволено коротко из СМИ. На объект приехали представители Минпромторга и технические специалисты, только сегодня сообщил ТАСС со слов замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

О химической опасности жителей региона не предупреждают.

Сейчас учредитель завода Минпромторг России, проводит проверку случившегося. Это как бы проверка самого себя. Не удивлюсь, если погибшие при аварии рабочие окажутся бандеровцами, немцистами, навальнистами или у них в квартирах найдут визитку Яроша.

В соцсетях ОРДЛО тишина. А люди сейчас на пляжах, на Дону, на Азове.

Да, кстати, вот аварию у нас в Ровно на химзаводе в ОРДЛО и раша-СМИ заняла топ-позиции. Сколько радости было.

Мы не радуемся, мы просто еще раз внимательно наблюдаем за "братьями" и ОРДЛЫнцами : уровень реакции на техногенную катастрофу, уровень защищённости, уровень коммуникабельности, уровень оповещения, уровень защиты и отношения страны к гражданами, уровень вранья.

И делаем выводы. Мы никогда не будем такими, как они. В нашей стране , как и в любой другой стране мира, возможны и аварии, и катаклизмы, от этого никто не застрахован, но… В это "но" должно быть включено все: честность перед гражданами, оперативность оказания помощи и локализации очага, оповещение, коммуникабельность, защита, ответственность.

И вот на этой точке я бы и держала внимание тех, кто так любит ностальгировать за "лучшим в мире товарищем Сталиным, который все по ГОСТу, для людей, оборонка России самая крутая, в России все для людей, мы жили в СССР хорошо, меньше знаешь-лучше спишь", с позиции "а мы можем вам и не сообщать, выбирайте, какой сервис вам удобнее, сервис СССР-стайл или цивилизованной страны".

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