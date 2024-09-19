Взрослый день в детском саду: Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Вячеслав Соломко вернулись в детство в новом проекте

Звезды провели день в детском саду, где играли игрушками, сидели за маленькими детскими столиками, ели котлетки с гречкой миниатюрными приборами, вместе делали утреннюю одежду и йогу. Взрослый день в детском садике начала участница шоу "супермама", блоггер и владелица сети садов HELLO, KIDS Юлия Кичила.

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"Все мы понимаем, что сегодня живем в очень непростые, даже опасные времена, – говорит Юлия, – Неопределенность, опасность для жизни, непростая военная обстановка, нестабильные доходы и еще и периодические отключения света – выбивают у всех нас "почву под ногами". Мы стараемся искать поддержки у психологов и наставников и держать оптимистический настой, но это не всегда удается. Итак, люди так измучились искать опору в жизни и оптимизм, что хотят утешения. Понимая все это, я приняла решение начать новую услугу для взрослых – возвращение в детство в садах HELLO, KIDS".

Каждый из нас время от времени чувствует себя "слишком взрослым": мы погружаемся в рутину обыденных дел, а времени для наслаждения жизнью и утешением вовсе не остается. В такие моменты хочется снова взглянуть на мир с радостью и непосредственностью, свойственной детям. Снова почувствовать как это быть ребенком пришли – актриса Ксения Мишина, ведущий телеканала "Киев" Вячеслав Соломко, актриса Анна Саливанчук, радиоведущая и паблик-тренер Юлия Крауз, фитнес-тренер Сергей Шеремета, бизнес-леди Эльмира Мехтиева и другие персоны.

"Звезды и публичные люди восхищенно восприняли идею посетить детский садик, – говорит Юлия. – Они с азартом искали свои именные шкафчики с фото, где можно раздеться и оставить вещи. Они действительно почувствовали себя детьми и играли, меняя даже голос и детский".

Идея проекта родилась спонтанно, когда подписчики и родители детей начали рассказывать Юлии Кичили о том, как мечтают провести хотя бы день в настоящем детском саду. Говорили о том, как им досадно, что такого детского сада не было в их детстве. Некоторые даже говорили, что, возможно, их судьба сложилась бы более удачно, если бы в детстве они имели такое детское учреждение. Записаться на подобные "взрослые дни" в детский сад можно на странице заведения в Инстаграме, а проходить они будут по выходным несколько раз в месяц.

Подарки всем гостям преподнесла и основательница платформ профессиональной косметики EKABEAUTY Эльмира Мехтиева. Она тоже лично приобщилась к проекту детского сада для взрослых и насладилась возможностью погрузиться в детство.

Трогательным мгновением стало открытие звездами писем с рисунками и пожеланиями, написанными маленькими посетителями сети садов. Этот момент никого не оставил равнодушным.