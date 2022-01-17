Взойти на гору решились только украинцы –эксклюзивные подробности штурма самой высокой точки Антарктиды

Первая украинская экспедиция покорила наивысшую точку Антарктиды – массив Винсон. В ее составе были только две девушки, обе днепрянки — Марина Филатова и Ирина Караган. ​Все, кто собирался взойти на гору с украинцами – развернулись и решили перенести восхождение.

Высота Винсона составляет 4 892 метра над уровнем моря. Восхождение проходило в суровых погодных условиях. Однако, это не остановило украинских альпинистов.

Участники экспедиции по прибытию в Сантьяго, поделились эксклюзивными подробностями восхождения.

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Украинская экспедиция – не единственная, кто собирался покорить массив Винсон. Однако штурмовать гору решились только украинцы.

"На восхождение вышло порядка 40-45 человек. Из-за сильного ветра все, кроме нашей группы, развернулись", — рассказал участник экспедиции Валентин Сипавин.

Сильный ветер и мороз – реалии, которые сопровождали украинскую экспедицию на пути к вершине. Однако, непреодолимое желание покорить наивысшую точку Антарктиды и стальная закалка не дали украинцам опустить руки и отказаться от восхождения.

На данный момент вся группа уже в Чили.

"Мы взошли на гору двумя связками по 5 человек. Восхождение проходило в очень суровых условиях. У некоторых участников есть легкие обморожения. На данный момент мы уже в Чили. Некоторые участники экспедиции летят домой, 4 человека летят на восхождение на самую высокую точку Южной Америки гору Аконкагуа в Аргентине", — рассказал Валентин Сипавин.