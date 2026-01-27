Выжить – не значит потерять будущее: почему сохранение фертильности должно стать частью онколечения

Онкологический диагноз меняет не только тело, но и представление человека о будущем. Для многих пациентов он означает потерю контроля, страх смерти и ощущение, что жизнь разделилась на до и после.

Особенно болезненным это становится для молодых женщин и мужчин, которые еще не успели реализовать свои мечты об отцовстве и материнстве. Именно об этом – и о праве на надежду после диагноза – говорили сегодня во время презентации проекта "Дети будущего".

С начала российского полномасштабного вторжения в Украине ежегодно фиксируют не менее 115 тысяч новых случаев рака. Почти 28% из них приходится на молодых людей, подростков и детей.

Агрессивное лечение часто становится единственным шансом на выживание, но в то же время угрожает репродуктивной функции. В Украине до сих пор не существует официального протокола, который бы обязывал врачей говорить с онкопациентами о сохранении фертильности до начала терапии. А значит, пациенты часто остаются наедине со страхом потери будущего.

Онкологический диагноз – это удар. Но он не должен автоматически становиться приговором для родительства. Не в XXI веке. Не в стране, которая борется за свое выживание, говорит Александр Шевага, канд. мед. наук, гинеколог-онколог, соучредитель и медицинский директор Aviv Medical.

Мировая статистика свидетельствует: в 2022 году зарегистрировано около 20 миллионов новых случаев рака, а к 2050 году их количество может вырасти до 35 миллионов в год. И около 68% молодых пациентов репродуктивного возраста хотят сохранить фертильность и иметь детей в будущем.

Поэтому проект "Дети будущего", который запускают Aviv Medical, клиники профессора Феськова и психологический центр DiLenD, предлагает другой подход: одновременно лечить тело, сохранять репродуктивные функции и поддерживать психику.

"Онкологическое лечение спасает жизнь, а репродуктология сохраняет ее продолжение", – говорит Александр Феськов, д-р мед. наук, профессор, врач-репродуктолог, основатель и директор клиники профессора Феськова.

Речь идет не только о медицинских решениях – криоконсервации репродуктивного материала или современных методах вспомогательных репродуктивных технологий, но и о возвращении человеку ощущения выбора.

"Наша главная задача – не просто вылечить пациента, а сохранить качество его будущей жизни. Мы меняем подход: онкология больше не является приговором для отцовства", – объясняет Лев Горин, соучредитель и директор Aviv Medical.

Отдельный фокус проекта – психологическое сопровождение. Специалисты работают с предельными кризисами, которые переживает человек: страхом смерти, истощением от лечения, потерей доверия к собственному телу и даже страхом ремиссии.

"После онкологии женщина учится снова доверять своему телу. И важно знать: возможность беременности есть всегда... Путь к материнству может быть разным. Но материнство – всегда одно: о любви, жизни и надежде", – отмечает Анна Феськова, акушер-гинеколог, координатор научно-исследовательской работы клиники профессора Феськова.

Основательница психологического центра DiLenD Елена Бортникова подчеркивает, что онкодиагноз – это не только медицинский, но и глубокий экзистенциальный опыт.

"Я присоединилась к проекту "Дети будущего", потому что после онкологии женщинам важно вернуть не только здоровье, но и веру в будущее и право на материнство. Этот проект – о жизни после диагноза, где медицинская помощь и психологическая поддержка вместе дают женщине надежду и выбор", – говорит она.

Инициаторы проекта отмечают: сохранение фертильности – это не дополнительная опция, а часть заботы о психологической устойчивости пациента и будущем страны.

"Дети будущего" должны стать шагом к системным изменениям, где онкология перестает означать конец мечты о семье, а поддержка начинается с первого разговора после диагноза.