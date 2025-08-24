Выстоим и построим сильную, справедливую и успешную Украину: Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
34 года назад Украина провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода – неотъемлемый выбор украинцев.
Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня Независимости украинского бизнесмена Рината Ахметова.
"Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать свой выбор в жестокой войне и платим за это высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, своё право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру – свободу у нас не отнять.
Сегодня, как и каждый день, наши мысли с теми, кто смело сражается за нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора.
Мы глубоко чтим тех, кто уже не вернется с поля боя, отдав самое ценное - свою жизнь - за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти поколений.
Спасибо каждому, кто делает свой вклад в Победу - тем, кто стоит на передовой, и тем, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, каждый день помогает нашей стране бороться и жить.
Независимость — это ответственность. Ответственность за наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война каждый день проверяет нас тяжелейшими испытаниями, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и процветающую Украину.
Я искренне желаю всем нам, чтобы следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.
С праздником, с Днём Независимости! Слава Украине!", – поздравил Ринат Ахметов.