Петр Порошенко вместе с единомышленниками сфотографировался у партийного офиса в вышиванках. Вышитая сорочка – это вечная красота, которая стала присягой на верность Украине, считает пятый президент.

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Яркие кадры Порошенко опубликовал в Facebook.

"Кому-то досталась дедова или бабья вышиванка, которую они сохранили, не выменяли на хлеб во времена голода, пронесли сквозь окопы, тайники и лагеря. Разворачивая ее, внук или правнук присягает никогда не отречься от своей речи, веры, памяти о прошлом. Кому-то отец или мать передали вышиванку, в которых они приходили к памятнику Шевченко, читали переписанные от руки стихи Стуса, рискуя исключением из университета или даже свободой. и Крыма", – отметил пятый президент.

"Тысячи и тысячи семей в наши дни покупают себе и детям вышитые рубашки, чтобы во время войны выйти в ней на улицу в знак гордости за свою страну, наших воинов. Вышивку военного времени они будут беречь и передавать следующим поколениям, как свидетельство единой воли победить "Так мы понимаем смысл вышиванки. Так понимают его и решисты. Поэтому на оккупированных территориях охотятся за людьми в вышиванках. Поэтому люди там хоронят вышитую одежду вместе с украинским флагом, ожидая дня освобождения, который скоро придет. Дичавшая московская дума теперь предлагает запретить" синего и желтого цветов. Следующим будет запрет носить вышитую одежду и смотреть на пшеничное поле под синим небом", – написал Порошенко.

"Что же, как говорил поэт "пусть себе как знают, сходят с ума, умирают, нам свое делает". Нам защищать Украину, поддерживать ВСУ. Делаем все, чтобы наши воины как можно быстрее вернулись домой с победой. Чтобы герои вышли с нами на улицу в вышиванках , которые для всего мира станут не только символом нашей красоты, но и символом нашей украинской победы", – убежден Петр Порошенко.