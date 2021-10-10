Выше нормы в 20 раз: в Харькове патрульные задержали пьяного в хлам водителя авто. Фото и видео 18+
В ночь на воскресенье, 10 октября, в Харькове патрульные задержали пьяного в хлам водителя автомобиля. Прибор "Драгер" показал результат выше нормы в 20 раз.
Об этом сообщили на странице "Автомобильный Харьков/СТО Харьков" в Telegram. Отмечается, что инцидент произошел на улице Библика в Харькове (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца странице).
По словам очевидцев задержания водителя, он не поехал на такси, поскольку "пьяным кататься весело". Отметим, что согласно украинскому законодательству, количество алкоголя в крови водителя не должно превышать 0,2 промилле.
"Сейчас на Библика копы поймали очередного пьяного за рулём, который надул 2.19. Водитель утверждает, что не поехал на такси, ибо пьяным кататься весело", – говорится под видео.
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