Выше нормы в 20 раз: в Харькове патрульные задержали пьяного в хлам водителя авто. Фото и видео 18+

В ночь на воскресенье, 10 октября, в Харькове патрульные задержали пьяного в хлам водителя автомобиля. Прибор "Драгер" показал результат выше нормы в 20 раз.

Об этом сообщили на странице "Автомобильный Харьков/СТО Харьков" в Telegram. Отмечается, что инцидент произошел на улице Библика в Харькове (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца странице).

По словам очевидцев задержания водителя, он не поехал на такси, поскольку "пьяным кататься весело". Отметим, что согласно украинскому законодательству, количество алкоголя в крови водителя не должно превышать 0,2 промилле.

Видео дня

"Сейчас на Библика копы поймали очередного пьяного за рулём, который надул 2.19. Водитель утверждает, что не поехал на такси, ибо пьяным кататься весело", – говорится под видео.

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