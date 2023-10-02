Вырубали ботанический заказник на дрова: в Одесской области разоблачили семерых участников преступной группы. Фото

В Одесской области разоблачили преступную группу, которая вырубала занесенные в Красную книгу деревья на территории ботанического заказника "Павловский". Делали они это ради личного обогащения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Правоохранители установили, что организовали преступную группу житель Раздельнянского района, должностное лицо Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества.

К "делу" также подтянули троих жителей Одесщины.

Ради собственного обогащения они осуществили рубку лесного массива дуба пушистого, занесенного в Красную книгу Украины, на территории ботанического заказника Захаровской ОТГ.

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Подозреваемые были задержаны непосредственно во время рубки и вывоза очередной партии древесины.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного окружающей среде, а также продолжается осмотр лесных участков.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль "КамАЗ", бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черные записи.

Все участники преступной группы уведомлены о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам", пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

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