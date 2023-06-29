Вынужденные переселенцы в Днепре получили 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В Днепр, где живут немало переселенцев из Донецкой области, Фонд Рината Ахметова передал 4 тысячи продуктовых наборов. Они предназначены для людей, которые были вынуждены эвакуироваться из Бахмута и Волновахской громады. В каждой коробке – питательные продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

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В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".