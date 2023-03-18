Вынужденные переселенцы из Краматорска получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал почти 2 тысячи продуктовых наборов краматорцам, которые из-за военной агрессии россии сейчас живут в Днепре.

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В этот раз выдача помощи осуществлялась через хаб "Наш Краматорск", который открылся в Днепре осенью прошлого года, сообщили в Фонде.

В продовольственных наборах традиционно самые необходимые продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тысяч наборов.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины запланировано передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.