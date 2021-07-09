Выходные будут жаркими: синоптик рассказала, когда ждать дождей

В ближайшие выходные, 10-11 июля, погода в Украине продолжит находиться под действием антициклона. На всей территории сохранится жара до +33 в сочетании с горячим сухим воздухом.

Из-за таких условий специалисты предупредили о повышенной пожарной опасности. Прогнозом поделились народный синоптик Наталья Диденко в Facebook и метеорологи Украинского гидрометцентра.

По словам первой, кратковременные грозовые дожди в субботу могут задеть крайний запад. Поздно вечером 10-го и днем 11 июля осадки с грозами местами пройдут на юге.

В Киеве выходные предусматриваются сухими и жаркими. Столбики термометров покажут +30... +32 градуса. Ближайший дождь в столице возможен 12 июля.

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Диденко добавила, что несмотря на это жара в Украине будет продолжаться. В частности, она сохранится всю следующую неделю.

Ослабление горячей погоды вероятно с 18-19 июля, свежесть сначала будет распространяться из западных регионов.

По данным Укргидрометцентра, 10 июля только днем на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура ночью +15... +20, днем +29... +34, в Карпатах – до +11... +16 ночью и +22... +27 днем.

В воскресенье, 11 июля, погода в Украине также будет без осадков, однако в Карпатском регионе, днем на севере и юге возможны кратковременные осадки, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +16... +21, днем будет в пределах +29... +34.

В Киеве в субботу и воскресенье ночью на уровне +18... +20, днем +31... +33, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Небольшая облачность вероятна в столице 11 июля, но без осадков. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух предупредила о непрерывном периоде аномальной жары в Украине. По ее словам, в ближайшую неделю ожидаются не только тропические дни, но и ночи.