Выехал из оккупированного села, но погиб от российской ракеты в Запорожье: что известно об Александре Самарском

Во время взрыва российской ракеты 22 марта в многоэтажном доме в Запорожье погиб 48-летний Александр Самарский. Вместе с семьей они бежали из своего оккупированного села в Запорожской области, а в этом доме снимали жилье. Теперь его жена и дочь остались без документов и без крыши над головой.

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Александр стоял возле балкона

В полдень 22 марта россияне вновь обстреляли город Запорожье. По предварительным данным, огонь вели из установок "Торнадо С". В городе прозвучал десяток взрывов. А одна из ракет попала в жилые многоэтажки в центре.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ракета прилетает прямо в две жилые многоэтажки, которые стоят рядом друг с другом, раздается взрыв и вверх поднимается огромная волна дыма и огня.

В это время 48-летний Александр Самарский и его жена Ольга находились дома. Александр был как раз возле балкона. По словам знакомых семьи, взрывной волной жену откинуло в коридор. А Александра засыпало обломками. Жена потом отыскала его там.

Однако мужчина скончался от многочисленных политравм.

Жена и дочь остались без крыши над головой

Семья Александра Самарского – он, жена и их дочь – переехали в Запорожье из села Вербовое Пологовского района Запорожской области, потому что со 2 марта оно было оккупировано россиянами.

В Запорожье они снимали квартиру в этом злополучном доме. "Александр работал сварщиком в агрофирме "Нива". Очень добрый, работящий, любящий сын, муж, отец. Моим детям он был как отец", – говорит его родственница Елена Самарская.

Жена погибшего работает в школе, она завуч и ведет уроки онлайн.

Сейчас Ольга с дочерью пытаются забрать из квартиры хоть какие-то вещи, поскольку оказались на улице безо всего.

"В дом их не пускали, потому что квартира арендованная, а хозяин куда-то выехал. Как они решат этот вопрос, пока даже не знаю. Сейчас их к себе забрал мой сын, но нужно решать вопрос с жильем. Они уже ходили в районную администрацию, там им ответили, что пока не будет справки о вскрытии тела, ничего решить не могут", – рассказывает Елена.

Ситуация осложняется и тем, что Ольга серьезно больна, а теперь она с дочкой осталась без жилья и без документов. В оккупированном селе их дом сейчас занят захватчиками.

Кто хочет помочь семье погибшего, могут перечислить средства на карточку дочери 4149 4991 3124 2826 Катерина Самарская.