'Вы не забыты': Гудыменко предложил ВР создать флаг памяти украинских воинов

Военнослужащий и председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко обратился с инициативой в Верховную Раду разработать законопроект о создании флага в память о пропавших и пленных защитниках. По замыслу младшего сержанта, флаг должен висеть над каждым из важных государственных учреждений , пока последний из воинов не вернется домой.

Об этом Юрий Гудыменко поделился на своей странице в Facebook.

"В США над Белым Домом ветер колышет два флага. Первый – разумеется, американский государственный, со звездами и полосами. А второй под ним – почти полностью черный. Небольшой, но заметный. И когда президент США, или кто-либо из его гостей смотрит на Белый Дом, он видит маленький черный флаг и вспоминает, что не все американские военные вернулись домой. Этот флаг общественной организации, которая занимается возвращением домой пленных и поиском пропавших без вести. POW – это prisoner of war, военнопленный, а МИА – missing in action, пропавший без вести во время боевых действий.На флаге изображен профиль мужчины за колючей проволокой и надпись "You Are Not Forgotten". Гудыменко.

По словам военного, флаг памяти должен развеваться над Офисом президента, над Верховной Радой, над Кабинетом Министров, зданиями городских советов и всеми министерствами.

“Каждый, кто заходит в эти здания, – от президента и министра до последнего помощника чиновника, от иностранного посла к журналисту или простому прохожему – ежедневно видел бы этот флаг и вспоминал о наших пленных. О пропавших без вести. О невинно осужденных, замученных, раненых – но не забытых. Главное, что мы можем сделать для возвращения наших собратьев – как можно быстрее победы врага. Но еще мы можем показать, что нам не безразлично. Что мы помним и боремся за возвращение каждого. Что Украина с ними, хоть не все в этом вопросе зависит от нас", – подчеркнул Гудыменко.

Он подчеркнул, что неправильно и нелогично просто скопировать американский вариант флага. Украине нужно разработать свой флаг памяти.

“Я с помощью Анны Козориз сделал свой вариант, как я вижу его. Символы понятны: фактически, это черно-белый негатив государственного флага, на котором рука из светлой части, из света и воли, простирается вниз, в темноте тюрьмы или земле. "Мы дотянемся. Мы вытащим из темноты. Мы вернем всех домой", – говорит этот флаг", – подытожил Юрий Гудыменко.