Вторжение на Донбасс, коронавирус и полномасштабная война: в Фонде Рината Ахметов рассказали о 19 годах помощи украинцам

Девятнадцать лет назад, 15 июля 2005 года, Ринат Ахметов основал Благотворительный фонд, который сосредоточил свою деятельность на всесторонней помощи самым уязвимым жителям Украины. Российская агрессия, пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение – в самые сложные для страны времена Фонд оставался и остается рядом с нуждающимися в помощи, реализовав около 70 программ и проектов в социальной сфере.

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После начала войны в 2014 году Фонд развернул большую программу помощи, и уже одиннадцатый год поддерживает миллионы пострадавших в результате войны: передает пищевые продукты и медикаменты, лечит, реабилитирует после ранений и травм, разносторонне поддерживает детей, оказывает психологическую помощь и т.д. Фонд не остается в стороне от острых потребностей украинцев.

Среди последних на данный момент вызовов – помощь детской больницы "Охматдет", которая получила повреждения после российской ракетной атаки: Фонд оперативно передал медучреждению современные реанимобили, необходимые медикам для спасения детей, самого дорогого клада и будущего Украины.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд передал жителям Украины:

– более 13 млн продуктовых наборов;

– около 800 тысяч медицинских наборов и аппаратуры;

– 120 тысяч таблеток для обеззараживания воды;

– около 90 тысяч гигиенических наборов;

– более 73 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда;

– почти 51 тысяча человек получила адресную помощь.

Фонд проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

В прошлом году Фонд Рината Ахметова присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "ЯМариупольЖилье". В первой очереди квартир уже проживают 127 переселенцев. В еще одной обновленной многоэтажке этим летом поселятся 202 семьи. Фонд является главным украинским донором этого проекта и взял на себя обустройство зон совместного использования и детской площадки. Сотрудничество продолжается.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

– в общей сложности более 5 млн детей получили всестороннюю поддержку от Фонда;

– более 1 млн детей получили подарки и поздравления в рамках "Новогодней Акции" Фонда;

– более 10 тысяч детей нашли новые семьи в рамках проекта "Сиротство – нет!";

– почти 5 тысяч детей отдохнули и получили психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

– 230 детей получили современные слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу";

– 154 ребенка прошли реабилитацию после ранений и травм войны в проекте "Реабилитация раненых детей".

Музей "Голоса Мирных" стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины. Это не только важнейший архив, насчитывающий уже более 110 тысяч историй из первых уст, но и основа для справедливого осуждения военных преступлений. Это поддержка тем, кто остался в живых и стремится вслух рассказать свою правду. Это свидетельства, необходимые для выявления преступлений и установления справедливости.

Более 30 проектов Фонда в сфере здравоохранения достигли национального масштаба, в частности, это "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 скорых для Украины", "Рак излечимый" и "Остановим туберкулез в Украине", благодаря которым миллионы людей смогли пройти необходимые обследования и поправиться.

Уже 19 лет Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает людям. Работа продолжается. Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.