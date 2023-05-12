Всю Украину ждет тепло: синоптик дал солнечный прогноз на выходные

В выходные, 13-14 мая, ожидается хорошая солнечная погода в большинстве областей с комфортными температурными показателями. На территории Украины возможны кратковременные осадки.

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Об этом сообщает погодный сервис Meteoprog. В ближайшие двое суток ожидается уверенная тенденция к повышению температуры по всей стране.

Над Украиной в настоящее время находится воздушная масса, которая постепенно прогревается. Однако, ночью все еще можно ощутить охлаждение приземного воздуха, и термометры местами показывают от 0 до +3 °C, особенно на пониженных участках местности, таких как балки, овраги и побережья водоемов. В течение ближайших двух дней ожидается устойчивый рост температуры по всей территории страны.

Из-за малоградиентного поля высокого давления в ближайшее время ожидается отсутствие значительных осадков. Возможны лишь небольшие дожди в отдельных районах в дневное время благодаря термической конвекции, вызванной прогревом земной поверхности.

Погода в субботу, 13 мая

В западных областях Украины ожидается безосадочная ночь, а днём в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 °С, а днём от +17 до +22 °С. В горах Карпат ночью будет около 0 °С, а днём прогреется до +9…+14 °С.

Ночью в северной части страны не ожидается осадков, однако днём возможен небольшой кратковременный дождь с грозой в некоторых местах. Также ночью и утром можно встретить слабый туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 3 до 8 м/с. Ночная температура воздуха составит от +3 до +8 °С, днём же термометры поднимутся до +20…+25 °С.

Центральная часть Украины будет характеризоваться переменной облачностью и малой вероятностью осадков в ближайшие дни. Ночью и утром некоторые участки могут быть покрыты туманом. Ветер будет менять направление относительно часто и достигать скорости 3-8 м/с. Ожидается, что температура воздуха составит +3...+8 °С ночью и +18...+23 °С днём.

В южных областях ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +18…+23 °С.

В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +19…+24 °С.

Погода в воскресенье, 14 мая

В западных областях Украины ожидается отсутствие значительных осадков ночью, днём местами возможен небольшой дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8 °С, днём же она повысится до +20…+25 °С.

В северных областях ночью без осадков, днём местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +21…+26 °С.

В центральной части Украины прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Ночью ожидается температура +5...+10 °С, а днем до +20...+25 °С.

В южной части страны без существенных осадков, только в Крыму днём пройдёт небольшой дождь, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +20…+25 °С.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днём возможен небольшой дождь в сопровождении грозы. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +20…+25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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