Трамп недолго держал интригу касательно места грядущей встречи с российским диктатором Путиным. Стороны встретятся в формате двухстороннего саммита в "великом штате" Аляска 15 августа. Предмет переговоров на военной базе в Анкоридже – война в Украине и поиск путей её завершения, ведь Трамп в ходе своей предвыборной компании клятвенно обещал найти решение самому крупному вооруженному конфликту в Европе после Второй Мировой войны.

Если российская сторона выбор места встречи преподносит, как попытку прагматизировать отношения с США, сыграть на бизнес-интересах Трампа и предложить ему какие-то совместные проекты в Заполярье, то в Вашингтоне иные резоны. Все мы хорошо помним, что Аляска была за копейки продана российским царем Александром ІІ американской администрации президента Джонсона. Похоже в Белом доме сигнализируют путинцам: сейчас их может ждать нечто подобное. Лучше, исходя из текущей диспозиции соглашаться на высказанные спецпосланником Уиткоффом предложения, ведь дальше будет куда более жесткий вариант.

Трамп видит своей целью на аляскинских переговорах достижение конкретного и солидного результата. Необходимо представить публике, как внутренней, так и международной некие осязаемые и твердые договоренности. Путину также не с руки возвращаться в Москву порожняком. Тем более вряд ли Трамп выводит его, хоть и разово из международной изоляции ради фотосессии и ничего не значащих рукопожатий.

На столе сборная солянка предложений, здесь разные опции привязки завершения боевых действий: и обмен территориями, и частичная временная фиксация "успехов" РФ, и требования Москвы отвести ВСУ не только из Донбасса, но и из Херсона и Запорожья. Пока идут торги вокруг территорий, что абсолютно не совместимо с Конституцией Украины, и Уставом ООН, российские оккупанты продолжают террор. В Запорожье КАБами были нанесены удары по автовокзалу и университетской клинике. Миролюбие ниже плинтуса, жесты запугивания и бессмысленного уничтожения гражданской инфраструктуры, из серии убиваю, ведь просто могу.

Как можно выстраивать диалог с российскими отморозками, тем более жать руку кровавого мясника Путина? Просто вопросы за границами дихотомии добра и зла! Исходя из текущих действий путинцев, которые мыслят категориями: не разведешь западников, себя не будешь уважать, грош цена договоренностям с ними.

Еще один яркий пример – обстрелы россиянами объектов инфраструктуры на территории Украины, связанных с Азербайджаном. В итоге Баку скоро будет готов воевать с путинцами, особенно на фоне клинической смерти "Стамбула-2".

Линия Трампа на сепаратные контакты с Кремлем в обход Украины и европейских партнеров не выглядит продуктивной. Тем более, на уровне НАТО четко заявлено, что итоги встречи Путина и Трампа не повлияют на масштабы и интенсивность поставок вооружений Украине. Генсек НАТО Рютте сказал, что поставки американских вооружений Украине за счет средств европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ.

Сама по себе ситуация раскола между западными партнерами Украины очень выгодна Путину, который ищет способы продавить свою волю в конфликте и парализовать блок оппонентов. Тем не менее, лидеры Европы готовят контакты с Трампом до его рандеву с Путиным, дабы зарядить американского лидера на нужный лад.

Тем более Путину на Аляске будет не очень комфортно на фоне антироссийских военных учений "Арктический край", организованных Североамериканским командованием противовоздушной обороны (NORAD) совместно с Северным командованием вооруженных сил США (USNORTHCOM). Антураж подает россиянам сигнал: договариваться надо, но без завышенных аппетитов. Ресурсы РФ не бездонны, за 2022-2025 годы безопасность России упала, и за чем дальше в безнадеге биться головой о западную стену, если можно хоть частично улучшить свое положение и дать надежду на выработку адекватного решения выхода из войны против Украины.