ВСУ в районе Бахмута получат еще два микроавтобуса от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины еще два микроавтобуса Volkswagen LT-35 и Volkswagen T-4.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Автомобили в ближайшее время будут доставлены в район "Фортеці Бахмут" для помощи украинским бойцам в защите города.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.