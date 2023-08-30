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ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

Мария Шевчук
Общество
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ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

По результатам первого полугодия 2023 года группа компаний Favbet увеличила объемы помощи армии и взносов в госбюджет за счет регулярных лицензионных платежей для продолжения легального оперирования. Общая помощь ВСУ от группы составила более 150 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

Favbet также остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, направив только в августе в государственный бюджет более 500 млн грн.

В течение первой половины 2023 года Favbet перечислил в бюджет более 280 млн грн в виде платежей за действующие и новые лицензии. Всего же на август 2023 года в казну было перечислено более 380 млн грн лицензионных платежей.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

Кроме поддержки экономики, в последние шесть месяцев работа Favbet была сосредоточена и на внедрении ряда социальных проектов совместно с государственными органами и собственных благотворительных инициатив по нескольким направлениям. Среди основных – развитие спорта, помощь пострадавшим от войны украинцам и обеспечение украинской армии.

Так, Favbet и фонд Favbet Foundation с начала большой войны активно принимают участие в проектах и инициативах, направленных на повышение обороноспособности Украины. Это и донаты фонду "Повернись живим" и UNITED24, и перечисление средств на спецсчета Нацбанка.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

В 2023 году системная работа по оснащению украинской армии усилилась. Летом Favbet стал партнером фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединился к ее ключевым инициативам.

В частности, компания выделила 57 450 000 грн на закупку 53-х новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы "Армия дронов", осуществляемой под эгидой Минцифры и оборонных ведомств.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

Favbet также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, "Повернись живим" и Monobank "Операція "Єдність" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, предоставив 10 млн грн.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet

Кроме того, по состоянию на середину 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 200 автомобилей разных типов и модификаций, от бронированных внедорожников до "скорых" для эвакуации, а также более 90 дронов разного типа.

ВСУ в 2023 году получили помощь более чем на 150 млн от Favbet