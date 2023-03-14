ВСУ устроили HIMARS-шоу на базе оккупантов в Хрустальном: появилось видео с результатами ''бавовны''

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупационных войск. Во вторник утром, 14 марта, Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар в тыл врагу.

Видео дня

На этот раз "бавовна" посетила временно оккупированный город Хрустальный, что в Луганской области. Видео с последствиями прилета появилось в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Удар по расположению оккупантов был нанесен с высокомобильной реактивной системы залпового огня HIMARS. Попадание пришлось на здание, в котором базировались военные Росгвардии. Количество ликвидированных оккупантов пока неизвестно.

"Последствия утреннего удара HIMARS по скоплению кацапов в г. Хрустальный (Красный Луч) на Луганщине. Поговаривают, там базировались "росгвардейцы", но уже не базируются", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что защитники Украины из подразделения аэроразведки "Марсель" доставили 14 марта "бавовну" для российских захватчиков в Харьковской области. В районе Двухлетней воины нанесли удары по позициям оккупантов.

Защитники Украины также зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара Донецкой области. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении;

– артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений уничтожили одну вражескую боевую машину пехоты и КамАЗ оккупантов.

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