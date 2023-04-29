'ВСУ стоят надежно': Череватый назвал главную цель обороны Бахмута

Российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на город Бахмут Донецкой области. Тем не менее, Вооруженные силы Украины стоят надежно и не дают врагу возможности продвигаться.

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Главная задача украинских защитников – выбить боевой потенциал врага, личный состав и технику. Об этом в комментарии ZN.UA рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Украинские силы обороны делают все, чтобы не дать захватить город до конца. Ведутся тяжелые уличные бои. Главная задача ВСУ – выбить боевой потенциал врага, личный состав и технику. В принципе, это удается", – отметил он.

Череватый уточнил, что на этом направлении российские оккупанты несут огромные потери на протяжении всех 10 месяцев, когда там происходят тяжелые бои. По его словам, ежедневно ВСУ ликвидируют около 100 или более оккупантов. В частности, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 113 захватчиков, еще 117 – получили ранения. Также оккупанты потеряли технику, гаубицы, БПЛА. Кроме того, ВСУ "демилитаризовали" вражеские склады боеприпасов.

Спикер также добавил, что Россия пытается захватить Бахмут, чтобы иметь перспективы наступать на Константиновку и Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Задача Украины – не допускать этого и максимально выбивать наступательный потенциал врага. ВСУ стоят надежно", – подчеркнул Череватый.

Стоит отметить, что город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригоден для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины пытаются сохранить за собой контроль над дорогой на Бахмут, отвергая от нее врага. Военные показали, как зачищали позиции россиян вблизи этой автодороги.

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