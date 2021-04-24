ВСУ показали готовность отразить морскую атаку врага. Фото

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные тренировки с Государственной пограничной службой Украины и Воздушными силами ВСУ с целью проверки готовности подразделений к отражению агрессии условного противника с морского направления.

Как сообщили в Facebook ВМС ВС Украины, оценку провели контр-адмирал Алексей Неижпапа вместе с начальником Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-майором Сергеем Мулом.

"С целью реагирования на возможные угрозы со стороны противника, мы должны действовать бок о бок с нашими собратьями, ведь дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей", – подчеркнул Неижпапа.

Так, совместные тренировки провели определенные подразделения ВМС ВСУ, подразделения Государственной пограничной службы Украины и Воздушных сил ВС Украины. Мероприятие проходило с целью углубления взаимодействия между ведомствами и видами войск.

К учениям были привлечены корабельный состав, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, авиация Воздушных Сил ВС Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Также ВСУ проведели масштабные учения по противовоздушной обороне вблизи с временно оккупированным Крымом. В ходе тренировок боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника. Зрелищные кадры с полигона обнародовало командование ОС ВСУ.

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