ВСУ отразили вражеские наступления на пяти направлениях, оккупанты обустроили мобильный крематорий для сокрытия потерь — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили попытки наступлений российских оккупантов на пяти направлениях. "Вторая армия мира" несет значительные потери, но пытается это скрыть.

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С этой целью захватчики обустроили очередной мобильный крематорий. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 9 февраля.

Отмечается, что оккупанты пытаются взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, поэтому продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток путинская армия нанесла 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. Также враг совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

Однако захватчики обстреляли районы более 20-ти населенных пунктов. Речь идет о Гае Черниговской области; Середину Буды, Бруски, Атинское, Степок Сумской области; Уды, Ветеринарное, Казачье Лопань, Малые Проходы, Старицу, Двухлетнее Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огонь российские оккупанты открывали по районам населенных пунктов Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты атаковали районы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Однако из-за больших потерь среди личного состава на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью.

В то же время, авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также Силы ПВО за текущие сутки сбили 3 БпЛА захватчиков: 2 типа "Орлан-10" и 1 – "Орион".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию противовоздушной обороны армии РФ.

Стоит отметить, что защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 910 российских оккупантов. Также воины сбили шесть беспилотников, по которым враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

В то же время, согласно информации нидерландского разведывательного веб-проекта Oryx, на войне против Украины было уничтожено 1000 российских танков. Это только машины, ликвидацию которых доказывают опубликованные в сети фото или видео. Реальная цифра гораздо выше. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены путинскими солдатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили в Луганской области новейшую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Ее российская пропаганда успела окрестить "уникальной".