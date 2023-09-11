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ВСУ на Луганском направлении получили еще один внедорожник от Favbet Foundation

Мария Шевчук
Общество
1 минута
879
ВСУ на Луганском направлении получили еще один внедорожник от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины очередной внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Автомобиль уже активно задействован в работе стрелкового батальона в районе Дибровы Луганской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.