ВСУ на донецком направлении получили внедорожник от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ, которые держат оборону в Донецкой области, пикап Mazda B2500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.
Автомобиль уже помогает украинским военным выполнять боевые задачи на передовых позициях.
При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.