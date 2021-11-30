ВСП отправил в отставку судью Верховного суда Данишевскую: появились подробности

Во вторник, 30 ноября, Высший совет правосудия уволил судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валентину Данишевскую. Отмечается, что решение было принято в связи с подачей Данишевской заявления об отставке.

Пресс-служба Высшего совета правосудия информирует, что стаж работы Данишевской составляет больше 20 лет. При этом статья 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" говорит о том, что судья, имеющий стаж работы не менее 20 лет, может подать заявление об уходе с должности.

Валентина Данишевская была избрана на должность председателя Верховного Суда 30 ноября 2017 года сроком на четыре года. С этого времени она входила в состав Высшего совета правосудия. Срок полномочий Валентины Данишевской как главы Суда истекает 30 ноября 2021 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 64-летняя Валентина Данишевская заявила о желании уйти в отставку на пленуме Верховного суда 8 октября. На нем она также сообщила, что "в лучших европейских традициях" решила заранее инициировать процесс смены руководителя инстанции.

Позднее, 22 октября, пленум Верховного суда Украины избрал нового председателя. Им стал 42-летний судья Всеволод Князев. Новый глава Верховного суда приступит к своим обязанностям 1 декабря, после завершения каденции действующего председателя суда.

В начале 2021 года сообщалось, что судья Высшего совета правосудия Николай Худык получил 980 053 гривен зарплаты перед увольнением. Остальные судьи также получили внушительные суммы. Помимо Худыка, внушительные суммы заработали Андрей Овсиенко – 497 840 грн, Игорь Артеменко – 875 609 грн и Виктор Шапран – 723 635 грн.

Руководство Верховным судом осуществляет председатель Верховного суда, избираемый Пленумом Верховного суда Украины сроком на 4 года не более, чем на два срока подряд. Также избирается один заместитель председателя суда. Каждый кассационный суд также избирает своего председателя. В состав Большой Палаты входят по 4 делегата от каждого из кассационных судов и Председатель Верховного суда. Каждый из кассационных судов имеет в своем составе судебные палаты, которые, в свою очередь, состоят из постоянных коллегий судей. Кроме этого в каждом из кассационных судов создается объединенная палата, в которую входят по двое судей от каждой палаты и председатель соответствующего кассационного суда.

Высший совет правосудия – коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, действующий в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирование добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров