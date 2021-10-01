Вследствие выбросов НГЗ в волосах людей накопилось чрезмерное количество химических веществ, – эксперт

Анализ волос людей, проживающих вблизи Николаевского глиноземного завода показал избыточное количество алюминия и хрома. Это может быть лишь следствием влияния красного шлама – твердых отходов промышленного производства, которые годами накапливались на этой территории.

Об этом заявил судебный эксперт Евгений Юрченко во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" 1 октября. Она посвящена запуску массового отбора образцов для исследования в Николаевской области среди потенциальных потерпевших от негативного влияния красного шлама. Проект реализует общественная организация "Стоп-Шлам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Юрченко сообщил, что для установления причинно-следственной связи между шламохранилищем и ухудшением самочувствия населения, была использована стандартная процедура – определение элементного статуса человека. Для этого на анализ взяли волосы нескольких людей, проживающих вблизи завода, поскольку именно они отражают экологическую ситуацию, в которой проживает человек.

"По результатам исследования было выявлено чрезмерно высокое содержание, прежде всего алюминия и хрома. Особое беспокойство вызывает хром, который является достаточно токсичным элементом и содержание его превышало (норму - ред.) в десятки раз. Кроме того, были обнаружены другие элементы, такие как никель – также превышение, стронций, барий, бор. Также интересным является то, что алюминий, стронций и барий в совокупности являются кальциезаменяемыми элементами. То есть они замещают кальций в костях", – рассказал эксперт.

По его словам, эти элементы люди могли получить только из отходов предприятия, поскольку хром и алюминий являются маркерным элементами, которые четко показывают, что именно из красного шлама происходит миграция элементов в окружающую среду и в дальнейшем – в организм человека.