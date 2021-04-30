ВСК требует уволить и.о. главы и Наблюдательный совет "Укрзалізниці"

Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" признала неудовлетворительной работу Наблюдательного совета компании и и.о. председателя Ивана Юрика.

Соответствующее решение принято на заседании в пятницу 30 апреля, сообщила глава ВСК Юлия Гришина в Facebook.

"Признать и.о. председателя правления и членов правления "Укрзалізниці" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности. Обратиться к Кабинету министров с требованием немедленно уволить и.о. главы правления "Укрзалізниці", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги. Признать неудовлетворительной работу Наблюдательного совета "Укрзалізниці" и обратиться к Кабмину с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины", – говорится в заявлении.

Более того, парламентарии требуют привести уровень зарплат членов Наблюдательного Совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателей компании.

По словам Гришиной, ни министр инфраструктуры Владислав Криклий, ни и.о. главы Правления Иван Юрик не явились на заседание ВСК.

"Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзалізниці" и министерством инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщение, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседание ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные "дорожные карты развития", а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах Наблюдательного совета", – заявила она.

Напомним, в Верховной Раде 27 января создали ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Планируется обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога", расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, которое привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

Также планировалось проверить профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзалізниці, приобщенных к процессам управления АО, на основании требований законодательства.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады признала финансовый план Укрзалізниці на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.