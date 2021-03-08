Мысль не моя, но поддержу ее:

Для того, чтобы простить убийцу, сначала мы должны увидеть, что он наказан. Пусть он получит заслуженное наказание. В полной мере прочувствует на себе то, что сделал с жертвой.

А после мы его можем простить. Если очень захотим.

В данном случае я применяю это к россиянам. И говорю всем "всепрощальщикам", которые с экранов телевизоров, которые не пострадали, пожалуй, ни грамма, заикаются о всепрощении: кто вы, что пытаетесь сделать нас слабыми? Сила не в прощении. Сила – в справедливости. В справедливости наказания, в справедливости возмездия, в справедливости отдачи преступнику того самого, что получено нами от него.

В мире должно быть равновесие. На добро – добром, на зло – возмездием. Иначе украинец будет чувствовать себя незащищенным и обманутым – людьми, Богом... Это очень нехорошо сказывается на личностных установках на будущее. Оскорбленный, искалеченный, униженный – так и пойдет дальше по жизни, что один, что целая нация.

Так что прощать надо с чистым сердцем. А чистое оно тогда, когда с него снято бремя несправедливости.

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