Всемирный забег Wings for Life World Run 2021 пройдет 9 мая с помощью мобильного приложения

9 мая в 14:00 украинцы присоединятся ко всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run. С помощью мобильного приложения "Wings for Life World Run" приобщиться к глобальной цели можно в любом городе и локации.

Бежать можно как в одиночку, так и вместе с друзьями и единомышленниками - присоединяйтесь к событию в Facebook Wings for Life World Run APP RUN Kyiv.

Всего более 50 000 бегунов и участников в креслах колесных уже зарегистрировались на виртуальный забег, который одновременно стартует по всему миру в 14:00, 9 мая (по киевскому времени). Все они бегут индивидуально и где угодно, но вместе и объединены через приложение.

В Украине забег поддерживают бегуны, бизнесмены и общественные активисты, среди которых Ульяна и Виталий Пчелкины (ГАР), Татьяна Гринева, Елена Балбек, Игорь Крицак и многие другие.

В приложении забега также можно создать виртуальную команду - своей компании, клуба или просто друзей. Команды таких компаний, как Google, Audi, Volkswagen, Sky, Suunto и KTM участвуют в виртуальном забеге 9 мая. Бывший горнолыжный гонщик Феликс Нойройтер (Германия), который хочет бросить вызов своему вечному сопернику Марселю Гиршеру (Австрия) на виртуальной беговой трассе, собрал одну из крупнейших команд на сегодняшний день с более чем 1300 участников. Нойройтер говорит: "В этом году я впервые участвую в Wings for Life World Run, и у меня две цели. С одной стороны, я хочу поддержать исследования спинного мозга своим участием. С другой стороны, я хочу, чтобы моя команда пробежала больше километров, чем команда Марселя Гиршера".

Принять участие командой в Wings for Life World Run легко:

- Скачать приложение Wings for Life World Run для iOS или Android.

- Зарегистрироваться на забег, который пройдет 9 мая.

- Создать команду.

- Пригласить членов команды.

- Получить удовольствие от забега ради доброго дела.

Приложение Wings for Life World Run содержит беговой трекер, калькулятор темпа, аудио- и музыкальное сопровождение, и его можно бесплатно загрузить с Google Play и Apple App Store.

Уникальный формат забега: автомобиль-кэтчер (Catcher Car) как мобильная финишная линия

Во время Wings for Life World Run все бегуны и участники в креслах колесных стартуют в одно и то же время - в 14:00 по киевскому времени (11:00 UTC). Итак, в Берлине забег начнется в 13:00. В Токио будет 20:00, а в Нью-Йорке - 7:00. Другая особенность: вы бежите столько, сколько можете. И не к линии финиша, определенной заранее. Как это работает? Через 30 минут после того, как прозвучит выстрел стартового пистолета, автомобиль-кэтчер (Catcher Car) стартует и начинает ехать за участниками. Постепенно он набирает скорость и настигает одного участника за другим, пока не останется один победитель. Для участников, которых обогнал Catcher Car, забег успешно завершен. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4 часа 12 минут, прежде чем его догнали.

Всемирное Событие, которое набирает все большие масштабы

Начиная с 2014 года, сообщество Wings for Life World Run бегает вместе ежегодно в мае ради тех, кто не может этого сделать. Самостоятельно или вместе в групповом забеге, участвуя с помощью мобильного приложения и делая регистрационные взносы, бегуны и участники в креслах колесных поддерживают фонд Wings for Life. Их цель - найти методы лечения травм спинного мозга. И это движение с каждым годом набирает обороты. На сегодня всего в забегах зарегистрировались 700 000 участников из 195 стран, которые пробежали 7 миллионов километров, одновременно собрав почти 30 миллионов евро для Wings for Life в форме регистрационных взносов и дотаций.

"Поддержка, которую мы получаем, действительно впечатляет. The Wings for Life World Run - важное мероприятие для нашего фонда. В эти времена изоляции мы рады вновь объединить в 2021 году людей со всего мира, бежать вместе ради доброго дела", - заявила Анита Ґерхардтер (Anita Gerhardter), генеральный директор фонда Wings for Life. - Пандемия Covid-19 принесла нам много ограничений. К счастью, большинство из них только временные. Тогда как люди с травмами спинного мозга мирятся с суровыми ограничениями в течение всей жизни. Мы хотим это изменить. Именно поэтому я с радостью приветствую каждого, кто присоединится к нам 9 мая и поможет нам найти средство".

Каждый участник достигает финиша

Не имеет значения, планируете ли вы пробежать 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон или еще больше: много бегунов и участников в креслах колесных превосходят собственные ожидания, достигая новых вершин благодаря особому формату. Многие из них устанавливают личные рекорды. Но не это имеет наибольшее значение: в забеге Wings for Life World Run каждый достигает финиша. А на старте собирается более разнообразная публика, чем на любом другом забеге, и все они собираются ради доброго дела. Возможно, именно это мотивирует такое значительное количество участников участвовать в забеге год за годом с такой радостью - так же, как и то, что 100% всех регистрационных взносов идут на финансирование исследований травм спинного мозга.

Регистрируйтесь уже сейчас на Wings for Life World Run, который состоится 9 мая 2021 в 14:00 на https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations

Информация о Wings for Life - фонде исследований травм спинного мозга

Миллионы людей во всем мире прикованы к инвалидным коляскам вследствие пережитых травм спинного мозга, чаще всего - в результате автомобильных аварий или падений. Wings for Life является неприбыльным фондом, который поддерживает исследования травм спинного мозга, единственная миссия которого - найти методы лечения травм спинного мозга. Начиная с 2004 года, Wings for Life финансирует переломные исследовательские проекты и клинические испытания во всем мире. Хотя средство до сих пор не найдено, фонд достиг устойчивого прогресса. Каждый шаг, сделанный во время забега Wings for Life World Run, является шагом в правильном направлении, поскольку 100% регистрационных взносов и пожертвований идут на исследования травм спинного мозга: www.wingsforlife.com.