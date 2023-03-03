Всемирный день слуха: как Фонд Рината Ахметова помог Яну из Николаева полноценно слышать

Сегодня – Всемирный день слуха. По данным ВОЗ, более 1,5 миллиарда человек в мире живут с потерей слуха. К 2025 году их количество может превысить 2,5 миллиарда. Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с потерей слуха снова услышать окружающий мир, открыть разнообразие звуков и жить полной жизнью.

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Благодаря Фонду более 200 мальчиков и девочек уже получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка.

На днях слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова получил мальчик Ян – самый маленький сын семьи Гавриловых из Николаева. Семья живет музыкой и называет себя "Гаврилов-Бендом". Мальчик поет и владеет несколькими музыкальными инструментами. Но некоторое время назад родители стали замечать: со слухом Яна что-то не так.

"Я вижу, что он меня не слышит. Не всегда реагирует на мой голос", - вспоминает мама мальчика.

Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны. Врач в Киеве объяснила: у ребенка есть потеря слуха на высоких частотах, из-за чего Ян не различает некоторые буквы, страдает его фонетический слух. Нужны современные мощные слуховые аппараты, но стоят они немало.

Фонд Рината Ахметова пришел на помощь семье. В рамках проекта "Теперь я слышу" мальчик получил слуховые аппараты - и теперь мелодичность его голоса ошеломляет не только окружающих, но и самого Яна.

"Где-то я услышал на 50 процентов больше", - признается мальчик. А его мама передает искреннюю благодарность.

"Персонально хотела бы сказать: "Спасибо, Ринат Леонидович, за эту помощь! За то, что нашему ребенку дали возможность услышать новые звуки в этом мире", — говорит женщина.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.