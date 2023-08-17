Всегда приятно видеть, как работает наша арта: Порошенко показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику из БПЛА 'Посейдон'

Петр Порошенко показал, как с помощью БПЛА Посейдон украинские артиллеристы выслеживают и уничтожают оккупантов и их технику. На этот раз по врагу отработала 406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

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Соответствующее видео Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Всегда приятно видеть, как работает арта, которую приводят наши Посейдоны. Чем чаще это происходит, тем ближе наша победа. На этот раз отработал 66 дивизион 406 бригады. Вместе к победе!", – прокомментировал Порошенко кадры.

Напомним, что в августе 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon.

Эти беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – сообщил тогда Петр Порошенко.

Эта программа получила название "Глаза Арты".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко везет на восточный фронт новую партию техники более чем на 20 миллионов гривен. Среди них и комплексы управления БПЛА "Посейдон".

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