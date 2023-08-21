Все силы должны быть направлены на победу: Порошенко показал, как производят дроны для ВСУ, и призвал поддерживать наших производителей

Петр Порошенко показал видео по производству, где производят украинские дроны для армии. Пятый президент призвал поддерживать наших производителей.

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Порошенко подчеркнул, что все силы государства должны быть направлены на победу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это – производство дронов с украинскими комплектующими и другой техники для ВСУ. До полномасштабного вторжения здесь производилось высокотехнологичное оборудование. Теперь все, что здесь делают – идет на ВСУ", – отметил Порошенко.

"FPV дроны с украинскими комплектующими для охоты за российской техникой. Трубки для разведчиков, павербанки и ряд другого оборудования", – рассказал он, что именно производят наши производители.

"Все силы государства должны быть направлены на Победу. Особенно экономика. Поддерживайте украинских производителей", – подчеркнул Президент Украины.

Петр Порошенко объявил об увеличении заказов на производство техники и оборудования для Вооруженных Сил. "Все силы должны быть направлены на победу. Все украинские производства должны учитывать потребности фронта. И мы должны поддерживать понимающих производителей", - отмечает он.

"Мы настаиваем на том, что мы должны привлекать украинское производство. Мы говорим, что украинское производство будет загружено нашими заказами. За счет средств Фонда, средств "Дела Громад" ваших средств будем своевременно платить работу", - подчеркнул он.

"Во время войны каждое рабочее место – это принципиальная задача, чтобы загрузить людей работой, обеспечить им достойный уровень оплаты труда, обеспечить уплату налогов в местный и государственный бюджеты, и обеспечить несгибаемость Украины и украинской экономики. Потому что украинская экономика – это топливо нашей армии. ", – подчеркнул Порошенко.