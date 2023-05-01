Все началось после освобождения Киевщины: как 40 тысяч волонтеров помогают восстанавливать Украину

Уже больше года Украина сталкивается с постоянными российскими обстрелами ракетами и беспилотниками, которые влекут за собой много гражданских жертв и большие разрушения объектов инфраструктуры и жилья наших граждан. Из-за большого количества таких повреждений и разрушений в разных регионах Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и местные коммунальные службы не всегда успевают в полном объеме ликвидировать все последствия вражеских обстрелов, в основном выполняя первоочередные работы по разбору завалов и спасению людей. Для полноценной очистки пострадавших объектов от строительного мусора и обломков и неотложного восстановления организуются группы волонтеров и просто неравнодушных граждан. О деятельности одной из таких волонтерских групп "Добробат" мы поговорили с ее послом, народным депутатом Украины Владимиром Крейденко.

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Владимир, расскажите, пожалуйста, о деятельности "Добробата".

На сегодняшний день "Добробат" (как по масштабам своей деятельности, так и по привлечению волонтеров) является одним из крупнейших волонтерских движений в Украине, что немедленно восстанавливает и восстанавливает уничтоженные российскими оккупантами дома и инфраструктуру.

Начиналось все год назад после освобождения Киевщины от российских оккупантов, когда спасателям нужна была помощь с разбором завалов в Бородянке. Однако желающих помочь было так много, что пришлось расширять географию деятельности. Сейчас заявки на присоединение к нашему волонтерскому движению подали более 42000 добровольцев из всех регионов Украины. Кстати, среди наших волонтеров есть иностранцы. Сегодня добробатовцы работают в семи областях нашего государства, подвергшихся наибольшим разрушениям от российских захватчиков: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской.

Характер работ, выполняемых нашими волонтерами, в основном заключается в неотложном восстановлении кровель, окон, дверей, а также – в разборе завалов и уборке территорий от разрушений. К разбору завалов привлекаем любого желающего, а вот для выполнения профессиональных строительных работ – ремонт кровель или окон, восстановление электроснабжения – мы уже приглашаем мастеров, имеющих опыт в соответствующей сфере.

За год своей деятельности "Добробат" помог более 2200 украинским семьям. Наши волонтеры уже восстановили около 80 объектов социальной инфраструктуры (школы, садики, больницы), отремонтировали кровли более чем в 200 зданиях (в том числе в более чем 55 многоквартирных домах), а также – отремонтировали окна в более чем 140 зданиях.

Кто финансирует ваше добровольческое движение, ведь его деятельность требует значительных материальных взносов?

Мы наладили сотрудничество с рядом предпринимателей, крупных компаний, международных фондов, которые финансируют закупку строительных материалов, предоставляют инструменты, автобусы для подвоза наших волонтеров на объекты, топливо для заправки этих автобусов, а также кормят наших добробатовцев. Кроме того, часто местные власти и спасатели оказывают нам помощь спецтехнику.

Конечно, без этой постоянной поддержки "Добробат" не смог бы нормально работать и, в свою очередь, эффективно помогать пострадавшим украинцам. Поэтому мы благодарны каждому партнеру (как государственному, так и частному), за сотрудничество.

Также, как народный депутат Украины, я создал и возглавил межфракционное депутатское объединение "Добробат-добровольчий строительный батальон", которое ставит своей целью наладить более эффективное сотрудничество между центральными органами власти, органами местного самоуправления, представителями бизнеса и общественными организациями (такими, как "Добробат"), что на волонтерских началах занимаются ликвидацией последствий российской военной агрессии и восстанавливают украинскую инфраструктуру.

Кроме того, наше межфракционное депутатское объединение выступает за обеспечение прозрачности в деятельности органов власти по восстановлению жилья и инфраструктуры, а также настаивает на эффективном расследовании фактов хищения государственных средств и благотворительных донорских взносов, выделяемых на восстановление, которые, к сожалению, имеют место.

Я уже организовал и провел три выездных заседания нашего межфракционного депутатского объединения в Сумах, Запорожье и Харькове где, вместе с представителями областной и местной власти, а также представителями местных организаций "Добробата" нам удалось организовать взаимодействие и начать плодотворное сотрудничество для восстановления инфраструктуры и жилья в этих пострадавших от русской оккупации регионах.

Какие ваши дальнейшие планы? Как планируете развивать "Добробат"?

Конечно же мы и дальше будем развивать наш волонтерский проект. Планируем расширение деятельности строительных батальонов через организацию и запуск ячеек в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Также мы планируем иметь своих представителей в каждой области Украины для мобилизации сил и ресурсов. Есть планы провести встречи с украинскими диаспорами за рубежом и международными фондами для привлечения средств для дальнейшего финансирования неотложного восстановления объектов жилищного фонда, а также – расширить перечень работ, которые проводят наши волонтеры, как например – отделочные работы на объектах неотложного восстановления, разводка электросетей, монтаж сантехники

Кроме того, я хочу продолжить практику проведения выездных заседаний межфракционного депутатского объединения "Добробат-добровольческий строительный батальон" в остальных наиболее пострадавших областях Украины для налаживания эффективного взаимодействия между представителями местных, центральных властей и волонтерских организаций через механизм постоянных и транспарентных контактов для создания благоприятных условий восстановления жилья и инфраструктуры Украины.