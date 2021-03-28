Все мы любим получать подарки. А AliExpress любит их дарить

В марте этого года крупнейшая торговая онлайн-площадка AliExpress отмечает свой 11 день рождения. И к празднику она подготовила массу подарков для всех своих клиентов, которые помогут не только приобрести то, о чем давно мечталось, но и существенно сэкономить.

С 24 марта по 3 апреля на AliExpress стартовала грандиозная распродажа. Сотни товаров из самых разных категорий можно будет купить за половину, а то и треть от обычной цены. Косметика, бытовая техника и смартфоны, товары для спорта и дома, одежда и обувь, инструменты и украшения… Скидки достигают 70%, а на товары из отдельных категорий, например, на детские игрушки – и вовсе превышают 90%. Так что качественные товары на популярной торговой площадке в эти дни можно приобрести по удивительно привлекательным ценам.

Заинтересовались? Тогда заходите на сайт распродажи – и начинайте шоппинг.

Но на этом в AliExpress решили не останавливаться – и с 10.00 29 марта по 9.59 3 апреля дарят своим клиентам дополнительную возможность сэкономить деньги.

Так, каждый новый покупатель, совершая покупку на сумму от 139 гривен (5 долларов), получает дополнительную скидку в размере 111 гривен (4 доллара)! Для этого при оформлении заказа достаточно ввести промокод ANNIVERNEW4.

И чем больше покупок – тем выше экономия!

Для своих постоянных клиентов AliExpress также приготовил гибкую систему дополнительных скидок при использовании праздничных промокодов:

- при покупке на сумму от 830 гривен размер дополнительной скидки составит 111 гривен (промокод ALIAN4)

- выбрали товары на 1383 гривны и выше? Скидка составит 194 грн (промокод ALIAN7)

- у вас в корзине товар на сумму от 2 489 грн? Заплатите за него на 249 грн меньше (промокод ALIAN9)

- при покупке на сумму от 3 042 грн размер дополнительной скидки составит целых 304 грн (промокод ALIAN11).

Скидки по промокодам действуют на все товары, представленные на AliExpress – включая те, на которые объявлены грандиозные скидки в рамках распродажи.

Так что предложение – действительно выгодное. Правда, учитывая ограниченное количество промокодов, с шоппингом лучше не затягивать.

В AliExpress уже прогнозируют большой наплыв покупателей. И заранее извиняются перед клиентами за возможные незначительные задержки с обработкой заявок. При этом в компании обещают: все заказы обязательно будут обработаны и отправлены украинским посетителям этого крупного торгового сервиса. Ведь компания очень дорожит своей репутацией и каждым покупателем.

И именно поэтому люди, хотя бы раз посетившие сайт AliExpress, на собственном опыте убедившиеся, что качественные товары не обязательно должны стоить дорого – впоследствии возвращаются сюда снова и снова.