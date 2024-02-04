'Все изменили': в Минцифре прокомментировали сбой в 'Дії' во время Нацотбора на Евровидение-2024

Приложение Дія испытало рекордную нагрузку за все времена своей работы во время голосования украинцев за победителя финала национального отбора "Евровидение-2024". Реестр не смог обработать большой поток, в результате чего возникла искусственная очередь, что привело к сбою отображения пользователям опроса.

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Разработчики уже проанализировали все события, сделали необходимые изменения и адаптировались. Об этом в Facebook сообщил руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Мы уже проанализировали все события. Все изменили, перестроили и адаптировались", – написал он.

Также чиновник сообщил, что Минцифры будет мониторить весь процесс голосования до его окончания и будет "держать руку на пульсе".

"Сделаем выводы на будущее. Дія стойко выдержала все атаки и блекауты, выдержит и следующие нацотборы и пиковые нагрузки", – заверил Баник.

Он пояснил, что проблемы в работе возникли из-за того, что во время нынешнего голосования нагрузка на Дію была больше, чем на Нацотборе в прошлом году, чем когда подавались на ковидную тысячу или генерировали ковидные сертификаты с Дія.Підпис.

"Поэтому многие оказались в очереди на то, чтобы отдать голос. И сотни тысяч полученных голосов тому подтверждение", – объяснил представитель Минцифры.

В то же время, он нашел и позитив в этой истории, объяснив, почему украинцы – лучшая нация в мире.

"Люблю украинцев, очень-очень. За оптимизм. Два года полномасштабной войны? Украинцы: дайте голосовать за Евровидение СРОЧНО. За юмор. Дія не выдерживает нагрузки? Супер, идем фигачить мемы! Это класс!" – написал Баник.

Он выразил благодарность всем – и за поддержку, и за критику, заверив, что Дія будет становиться более выносливым и быстрым.

Напомним, 3 февраля украинцы должны определить победителя Национального отбора на Евровидение-2024, который будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Швеции. Однако этого не произошло – приложение Дія, где происходило голосование, испытало перегрузку из-за огромного количества желающих отдать свой голос.

Поэтому зрителям дали возможность проголосовать за фаворита еще и на следующий день, поэтому прямой эфир перенесли на 4 февраля. Начнется он в 19.05.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Из-за сбоя в Дії во время голосования за победителя финала национального отбора "Евровидения-2024" украинские еврофаны не замедлили создать разлетевшиеся по всем соцсетям мемы. Украинцы шутили, что именно им удалось "взломать" приложение, а не россиянам.

– Нынешний Национальный отбор на Евровидение-2024 точно надолго запомнится как зрителям, так и участникам, ведущим, судьям, организаторам и, конечно, сотрудникам "Дії". Этот Нацотбор, помимо прочего, подарил нам действительно десятки ярких моментов, начиная от Андрея Данилко в ушках Минни Маус, заканчивая Тиной Кароль без макияжа, которую уже успели обвинить в "плагиате" Леди Гаги.

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