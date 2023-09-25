Все для приближения победы: Порошенко везет рекордную партию техники на восточный фронт

Петр Порошенко вместе с волонтерами увозит штурмовым подразделениям на фронт рекордную партию техники. Здесь и БПЛА Poseidon, и DJI Mavic 3 PRO, тягачи, снайперские прицелы Archer и прочее.

Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете. Техника, в частности, предназначена для воюющих на Донецком направлении штурмовых подразделений Десантно-штурмовых войск и Президентской бригады.

Общая стоимость техники и оборудования – почти 55 млн. грн.

"Сегодня рекордный день. Мы вводим новую традицию. Впервые мы передаем за одну передачу имущества почти на 55 миллионов гривен за раз, за одну неделю. Это Archer'ы, это Mavic'ы, это Poseidon для нашей героической 95-й бригады. Ребята. , удачи вам и побед", – показал Порошенко.

Видео дня

"5 грузовиков, один Foden, 4 штурмовых DAF'а, которые идут в 78-й отдельный штурмовой полк Десантно-штурмовых войск. Колеса дефицитные идут для штурмового батальона Президентской бригады", – рассказал Порошенко.

В 33 отдельный инженерный батальон командования ДШВ и 71-ю егерскую бригаду передают три грузовика DAF и банно-прачечные комплексы.

"Мы делаем все для того, чтобы приблизить победу. Все – для победы", – говорит Петр Порошенко.