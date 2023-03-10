Все для нашей победы: Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг. Фото и видео

Петр Порошенко с Андреем Парубием и волонтерами ОО "Дело Громад" во время поездки на южный фронт побывали в подразделении радиотехнической бригады, обеспечивающей охрану воздушного пространства на юге Украины. Привезли ребятам грузовик DAF, запасные шины, а также мониторы, генератор и другую необходимую технику, которую заказали военные.

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Об этом пятый президент сообщил в Facebook. Он подчеркнул, что поддержка наших защитников сегодня стала смыслом жизни украинцев.

"Вы их никогда не видите, но, возможно, именно ваша жизнь спасена ими. Эти ребята первыми знают, когда на той стороне поднимается вражеская авиация. Они определяют, где летит ракета или вражеский самолет, и знают как сделать так, чтобы они "упали" раньше "Чтобы каждый "шахед" и С-300 приземлились не на ТЭЦ или жилой дом, а взорвались в воздухе", - пояснил Порошенко.

"Привезли ребятам DAF, его давно просили. На эти грузовики стоит очередь, которая уже расписана на 150 машин. Грузовики хорошие, надежные, с хорошей проходимостью", – сказал Порошенко. Военные поблагодарили за помощь: "это действительно все то, что нам нужно. Мы делаем общее дело – все для нашей победы".

"Поддержка наших воинов сегодня является смыслом нашей жизни", – подчеркивает Порошенко и добавляет: финансирование Вооруженных сил Украины должно быть приоритетом номер один.

Американский "Стингер" в руках украинского бойца выглядит как игрушка – но для вражеских вертолетов в умелых руках противовоздушной обороны это смерть. Так что их нужно больше – говорят ребята. "Хотим обратиться к нашим американским партнерам: когда вы говорите о танках, боеприпасах, о средствах разведки, радиоэлектронной борьбе – пожалуйста, вместе с "Патриотами" для противовоздушной обороны не забывайте о "Стингерах". Очень крутое и правильное оружие", – добавляет Порошенко.

"Мне очень приятно быть среди настоящих героев, здесь, на Юге. И наша главная задача – продолжать усиливать ребят", – подчеркивает Порошенко.

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