Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

Алексей Данилов
Алексей Данилов
Общество / Мнения
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Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

В далеком 2003 году, вдвоем с Михаилом Андреевым (позже к нам присоединился Евгений Матвеев), мы задумали творческий проект "Государственное собрание Украины", в котором, по нашим планам, должны быть представлены лучшие коллекции украинских музеев. Задумано – сделано.

Пребывая в 2008 году во Львове, мы передали книгу "Украинская икона XI-XVIII века" из запланированной нами серии директору Львовской национальной галереи искусств, легендарному Борису Возницкому.

Далее текст на языке оригинала.

Борис Григорович з подякою прийняв наш подарунок, і, будучи людиною глибоко інтелігентною і делікатною, обережно натякнув, що було б добре, аби і Львівська галерея мала подібне видання.

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Відтоді і розпочалася робота, результат якої цими вихідними ми презентували у Львові в рамках 28 Bookforum.

Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

Книга, над якою ми працювали не один рік, є найповнішим двомовним альбомом "Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Б.Г.Возницького". І це видання стало п’ятим альбомом задуманої нами у 2003 році серії "Державні зібрання України", яке, як і чотири попередні, ми ретельно готували нашим невеликим колективом. Пліч-о-пліч із заслуженим діячем мистецтв, фотографом Михайлом Андреєвим, народним художником України, лауреатом премії ім. Т. Шевченка Євгеном Матвеєвим, і Олександром Липським.

Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты
Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

Робота над черговою книгою і обговорення її фінальної версії відбувається і затверджується в палких дискусіях всередині нашого невеликого творчого колективу.

Окрема велика подяка музейникам Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького і особисто генеральному директору Тарасові Возняку.

Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

Таке складне видання, як фотоальбом, потребує великого обсягу копіткої технічної роботи, вінцем якої стає, безумовно її друк, і тому дуже радісно, що в Україні з’явилося видавництво, яке відповідає всім стандартам якості. Адже попередні книги з нашої серії ми направляли друкувати за кордон, і там нам казали з подивом: "Така велика країна, а немає кому книжки друкувати?". Сьогодні є кому. Подяка Олексію Храмову, керівнику підприємства.

І якщо кажуть, що людина має після себе залишити дитину, садибу і посадити дерево, то мені здається, що в цей ряд потрібно ще додати і книжку, українську книжку. Час настільки швидкоплинний, і маємо спробувати зафіксувати для нащадків його найцінніші моменти.

Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты
Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

P.S.

Двомовний фотоальбом "Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Б.Г.Возницького - це понад 500 сторінок з ілюстраціями знакових творів з експозицій Музею європейського мистецтва XIV-XVIII ст. у Палаці Потоцьких, Музею європейського мистецтва XIХ-XХI ст. у Палаці Лозинського, Музею Івана Георгія Пінзеля, Музею модерної скульптури Михайла Дзиндри, Олеського та Золочівських замків. Велика мистецька збірка з фондів графіки та стародруків, фонду Ярослави Музики, деталі інтер’єру та екстер’єру Каплиці Боїмів у Львові.

P.Р.S.

Время быстротечно. Мы должны зафиксировать для потомков его ценные моменты

Завдячуючи праці нашого незмінного протягом багатьох років перекладача Олени Подшибіткіної, наші книги можна читати й англійською, розширюючи потенційну аудиторію в популяризації української культури.

Далі буде )

Слава Україні!

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Источник:Фейсбук Алексея Данилова
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