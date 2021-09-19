В далеком 2003 году, вдвоем с Михаилом Андреевым (позже к нам присоединился Евгений Матвеев), мы задумали творческий проект "Государственное собрание Украины", в котором, по нашим планам, должны быть представлены лучшие коллекции украинских музеев. Задумано – сделано.

Пребывая в 2008 году во Львове, мы передали книгу "Украинская икона XI-XVIII века" из запланированной нами серии директору Львовской национальной галереи искусств, легендарному Борису Возницкому.

Далее текст на языке оригинала.

Борис Григорович з подякою прийняв наш подарунок, і, будучи людиною глибоко інтелігентною і делікатною, обережно натякнув, що було б добре, аби і Львівська галерея мала подібне видання.

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Відтоді і розпочалася робота, результат якої цими вихідними ми презентували у Львові в рамках 28 Bookforum.

Книга, над якою ми працювали не один рік, є найповнішим двомовним альбомом "Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Б.Г.Возницького". І це видання стало п’ятим альбомом задуманої нами у 2003 році серії "Державні зібрання України", яке, як і чотири попередні, ми ретельно готували нашим невеликим колективом. Пліч-о-пліч із заслуженим діячем мистецтв, фотографом Михайлом Андреєвим, народним художником України, лауреатом премії ім. Т. Шевченка Євгеном Матвеєвим, і Олександром Липським.

Робота над черговою книгою і обговорення її фінальної версії відбувається і затверджується в палких дискусіях всередині нашого невеликого творчого колективу.

Окрема велика подяка музейникам Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького і особисто генеральному директору Тарасові Возняку.

Таке складне видання, як фотоальбом, потребує великого обсягу копіткої технічної роботи, вінцем якої стає, безумовно її друк, і тому дуже радісно, що в Україні з’явилося видавництво, яке відповідає всім стандартам якості. Адже попередні книги з нашої серії ми направляли друкувати за кордон, і там нам казали з подивом: "Така велика країна, а немає кому книжки друкувати?". Сьогодні є кому. Подяка Олексію Храмову, керівнику підприємства.

І якщо кажуть, що людина має після себе залишити дитину, садибу і посадити дерево, то мені здається, що в цей ряд потрібно ще додати і книжку, українську книжку. Час настільки швидкоплинний, і маємо спробувати зафіксувати для нащадків його найцінніші моменти.

P.S.

Двомовний фотоальбом "Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Б.Г.Возницького - це понад 500 сторінок з ілюстраціями знакових творів з експозицій Музею європейського мистецтва XIV-XVIII ст. у Палаці Потоцьких, Музею європейського мистецтва XIХ-XХI ст. у Палаці Лозинського, Музею Івана Георгія Пінзеля, Музею модерної скульптури Михайла Дзиндри, Олеського та Золочівських замків. Велика мистецька збірка з фондів графіки та стародруків, фонду Ярослави Музики, деталі інтер’єру та екстер’єру Каплиці Боїмів у Львові.

P.Р.S.

Завдячуючи праці нашого незмінного протягом багатьох років перекладача Олени Подшибіткіної, наші книги можна читати й англійською, розширюючи потенційну аудиторію в популяризації української культури.

Далі буде )

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