''Враг увеличил количество обстрелов и атак на Белогоровку'': Гайдай рассказал, где на Луганщине идут бои. Карта

"Российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов и атак на двух направлениях в Луганской области. Речь идет о Белогоровском и Кременском.

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Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Враг увеличивает как количество обстрелов тяжелой артиллерией, танками, барражирующими боеприпасами, так и количество наступлений", – сказал он.

В то же время, по его словам, на Сватовском направлении ситуация более-менее стабильна.

"Сватовское направление – не скажу, что легкое, у нас нет на Луганщине легких направлений, но ситуация там более стабильная. Там наши подразделения ВСУ отражают все атаки. Была бы команда, еще могли бы добиться там определенного успеха, в том смысле, что могли бы продвигаться дальше", – сказал Гайдай.

Кроме того, он рассказал, что значительная часть пытающихся наступать оккупантов – это новомобилизованные, но россияне бросают в бой на Луганщине и кадровые войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что армия пытается усилить свой наступательный потенциал в Луганской области. Направление Кременная – Сватово остается для россиян приоритетным. Оккупанты придумывают новую тактику для наступления, чтобы продавить оборону украинских военных.

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