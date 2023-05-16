Враг продолжает вести наступательные действия, вблизи Марьинки ВСУ отразили многочисленные атаки оккупантов – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, отражая многочисленные атаки оккупантов и нанося путинской армии большие потери.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 44 боевых столкновения. Самые трудные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены. При этом там идет перемещение подразделений российских территориальных войск, которые проходили подготовку на полигонах страны в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики пытались вести безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

В то же время, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток российские оккупанты пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области. Путинская армия нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирно, Северск и Красное Донецкой области. Кроме того, артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Идут тяжелые бои в городе Бахмут. Также в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. Также от вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики продолжают уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанесли авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка. При этом захватчики нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Остро, Марьинке, Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар и Большая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомис и Малая Токмачка Херсонской области. Между тем, оккупанты совершили артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время захватчики продолжают разграблять население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. В частности, в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.

При этом авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БпЛА Shahed и 2 разведывательных дрона.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы путинской армии, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в минобороны Британии заявили, что ВСУ добились тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги. Украинские воины улучшили свои позиции и отвергли врага от "дороги жизни".

Также сообщалось, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил воинов ВСУ на передовой на Бахмутском направлении и вручил награды героям. Он поблагодарил защитников за несокрушимость, за успешные контрнаступательные действия и за то, что они сдерживают врага, давая время на подготовку бригадам, которые пойдут в контрнаступление.