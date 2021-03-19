Усиление карантина поможет сдержать скорость распространения COVID-19, – вирусолог

Усиление карантинных ограничений поможет уменьшить нагрузку на медицинскую систему и снизить темпы распространения COVID-19. После достижения пика эпидемия может так же стремительно пойти на спад, а жесткие противоэпидемические меры должны способствовать этому процессу.

Об этом OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. Она отметила, что более короткий инкубационный период британского штамма коронавируса обусловливает стремительное увеличение количества больных и госпитализаций.

"Одновременно предоставить всем необходимую медицинскую помощь тяжело, ведь хотя и можно увеличить количество койко-мест, количество врачей и медицинских учреждений не увеличивается", – сказала она в контексте необходимости усиления карантина.

"Мы видим, что растет число больных. Власть вынуждена реагировать. Это нормальный процесс. Скорее всего в Украину занесен британский штамм COVID-19, который имеет свойство быстрее распространяться. Его инкубационный период (с момента инфицирования до периода клинических проявлений болезни) меньше: от 1 до 3 суток. На практике это означает, что быстро увеличивается количество больных каждый день. Не то, чтобы болезнь стала тяжелее проходить, просто с увеличением числа больных растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации", – отметила Мироненко.

Врач сказала, что есть вероятность спада заболеваемости, когда значительная часть населения будет иметь защиту от COVID-19. По ее словам, около половины населения переболели еще осенью.

"Другая половина, которая еще не перенесла COVID-19, среди них есть нечувствительные к вирусу лица, потому что у них врожденный иммунитет. Сейчас об этом много пишут, и мы такое наблюдаем. Пока идет стремительный рост заболеваемости, когда этот процесс достигнет пика, возможно это будет скоро, то потом так же быстро количество больных будет снижаться, так как эпидемический процесс себя исчерпывает за счет того, что много людей переболеет и будет нечувствительна к вирусу", – сказала Мироненко.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 1 210 человек, заболевших коронавирусом. В городе не только продолжает увеличиваться количество новых случаев COVID-19, но растет и показатель госпитализаций в медицинские учреждения пациентов в тяжелом состоянии, требующих кислородной поддержки. Таких в больницах более 90%.

В связи со сложной эпидситуацией в Киеве с 20 марта по 9 апреля включительно усилены карантинные ограничения.